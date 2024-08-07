Успеет ли Украина завершить ремонт энергоинфраструктуры до зимы: ответ Минэнерго

Сейчас многих украинцев интересует, успеет ли наша страна завершить ремонт энергетической инфраструктуры до зимі. В Министерстве энергетики Украины говорят, что это во многом зависит от международных партнеров.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Для энергетиков важно вовремя получить необходимое оборудование – это один из ключевых вопросов своевременного проведения ремонтных работ.

"Энергетическое оборудование производится длительное время, поэтому первая задача, которая есть у нас – это активная работа с международными партнерами для того, чтобы получить оборудование, которое есть, готовое лежит на складе", – сказал Колесник.

В частности, работа с партнерами проводится через Фонд поддержки энергетики Украины.

Замминистра подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день все энергетические компании имеют четкие графики проведения ремонтных работ. Они должны быть завершены своевременно до наступления момента увеличенного потребления электроэнергии во время отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений, если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов, но зимой ограничения все-таки будут из-за значительных повреждений инфраструктуры. Введение новых резервных мощностей и поддержка международных партнеров важны, но этого недостаточно для полной стабильности к зиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!