Украинцы с газовыми колонками получили серьезное предупреждение: чего ни в коем случае нельзя делать с прибором

С начала 2024 года в Украине было зафиксировано 63 случая, когда из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов вода попадала в газопроводы, из-за чего от газоснабжения были отключены 732 потребителя. Проблема возникает из-за того, что при подключении газовой колонки самостоятельно или с помощью сомнительных мастеров, путаются шланги подачи воды и газа. Это приводит к тому, что вода растекается по газовым трубам дома, попадает в счетчики и газовые приборы жильцов.

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Об этом рассказали в ГазПравде. Там отметили: как правило, все начинается с желания сэкономить на замене газовой колонки.

"Люди экономят средства, обращаются к непроверенным фирмам, не имеющим лицензий, не имеющим навыков, не умеют проводить эти работы качественно. Затем случаются аварийные ситуации", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: масштаб бедствия зависит от многих факторов. В частности:

на каком этаже произошла авария;

какое давление воды в трубах и как быстро была замечена проблема.

"Как скоро дома вернут газоснабжение, будет зависеть от объема причиненного ущерба. Иногда это занимает несколько дней, но часто работы затягиваются на недели", – рассказали аналитики.

При этом, отмечается, чтобы высушить газовую сеть дома, газовщикам приходится обследовать все квартиры. При чем проверять не только трубы, но и газовые приборы – ведь вода может попасть, в частности:

в счетчик газа;

в газовую плиту.

Воду вместо газа можно получить не только в многоэтажке

В то же время, подчеркивают авторы материала, подобная ситуация может произойти не только в многоэтажке. В большие проблемы может вылиться неправильная установка колонки и в частных домах.

"Если такое случается в частных домохозяйствах, это усложняет ситуацию. Ведь нужно проводить земляные работы, раскапывать газопровод, находить нижнюю точку (чтобы слить воду. – Ред.)", – отмечается в материале.

В целом, констатируется, самопроизвольное вмешательство в работу газовой сети не только опасно, но и незаконно. Соответственно, виновника аварии могут наказать:

обязать уплатить штраф и возместить ущерб, причиненный соседям;

в некоторых случаях его вообще могут отрезать от газоснабжения.

"Устанавливать, заменять и ремонтировать газовое оборудование должны исключительно квалифицированные и сертифицированные специалисты", – напомнили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы этого избежать, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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