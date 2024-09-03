Украинцев хотят по-новому наказывать за долги за коммуналку: детали законопроекта

В Украине планируется запретить регистрацию автомобилей для граждан с долгами за коммунальные услуги. Целью этой инициативы является стимулирование своевременного погашения задолженностей.

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Об этом говорится в законопроекте №9363, который в ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть и принять. Хотя документ еще не принят парламентом, Министерство финансов Украины уже выразило поддержку и рекомендует принять его за основу.

Законопроект предусматривает проверку лиц, регистрирующих автомобили в сервисных центрах МВД, через Единый реестр должников. Если в реестре окажется, что у человека есть долги за коммунальные услуги, ему будет отказано в регистрации транспортного средства. Важно отметить, что это не запрещает покупать автомобили по доверенности, но они не смогут зарегистрировать транспортное средство на свое имя.

Авторы законопроекта аргументируют необходимость его принятия тем, что существующие меры принудительного исполнения решений устарели и нуждаются в модернизации. В пояснительной записке к законопроекту указано, что через цифровизацию и оптимизацию процессов взыскания с имущества должника можно повысить эффективность системы исполнения судебных решений. Принятие этого закона, по мнению разработчиков, поможет уменьшить количество неисполненных судебных решений и решений других органов (должностных лиц) и повысит дисциплину по вопросам оплаты коммунальных услуг.

Цифровизация играет ключевую роль в реализации этой инициативы. Единый реестр должников, к которому будут обращаться при регистрации автомобилей, станет основным инструментом контроля за наличием задолженностей у граждан. Такой подход позволит автоматизировать процесс проверки и исключит возможность регистрации транспортных средств лицами, имеющими непогашенные долги. Это, в свою очередь, будет способствовать росту ответственности населения за оплату коммунальных услуг и выполнение финансовых обязательств.

Законопроект также предусматривает, что его положения не нарушают права и свободы, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. В документе подчеркивается, что новые ограничения не содержат признаков дискриминации, а их применение будет производиться в соответствии с принципом равенства прав и возможностей для всех граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, не проживавшие в своей квартире или доме более 30 дней, могут не платить за некоторые коммунальные услуги при условии предоставления соответствующих документов. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания.

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