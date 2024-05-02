Графики отключений света в Харькове ужесточили, проблемы есть еще в 8 областях: ситуация в регионах

По состоянию на 2 мая графики отключения электроэнергии действуют на Харьковщине – их пришлось ужесточить, увеличив количество часов без света с 3 до 5. Также введены ограничения для промышленности в Кривом Роге и есть отключения из-за обстрелов в 8 областях. Кроме того, украинцев предупредили, что из-за российских обстрелов зимой ситуация в энергетике может стать очень сложной – с отключениями света на 8-12 часов.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", – сообщили в Министерстве энергетики.

В "Укрэнерго" уточнили, что в энергосистеме в вечерние часы сохраняется дефицит, а в дневные – есть профицит. "Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", – призвали в компании.

График отключений электричества в Харькове обновили

С 1 мая графики отключений в Харькове и области обновили, нынешний график действует до 3 мая включительно. Согласно этому расписанию, свет должны были отключатькак минимум на 3 часа в сутки.

Однако 2 мая в "Харьковоблэнерго" сообщили, что графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области продлены с трех до пяти часов. "Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины", – заявили энергетики.

Они также добавили, что отключения света могут быть еще более длительными. В частности, на это влияют воздушные тревоги из-за российских обстрелов.

"Энергетики пытаются работать как можно скорее, но объемы работ достаточно масштабны. К тому же во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также продлевает время выполнения аварийно-восстановительных работ", – отметили в компании.

По данным Минэнерго, энергетики заживили 1748 абонентов в Харькове и близлежащих районах, которые обесточивались в результате обстрелов. На утро 2 мая в области остаются обесточенными 28,7 тысяч точек учета.

Другие регионы: где нет света 2 мая

В результате обстрела в Черниговской области было одновременно обесточено 947 абонентов в 15 населенных пунктах. А в Полтавской области по технологическим причинам краткосрочно отключалась одна из высоковольтных воздушных линий.

Также ночью враг обстрелял территорию одной из шахт в Донецкой области. Возник пожар на поверхности, ликвидированный подразделениями ГСЧС. Пострадавших нет, рабочих в шахте не было. Из-за боевых действий в целом было обесточено 9,3 тысяч абонентов в 25 населенных пунктах. Ремонтные бригады запитали 7,4 тысяч абонентов в 19 населенных пунктах. Остаются без напряжения 47,6 тысяч точек учета в 100 населенных пунктах.

Ремонтные бригады в Запорожской области запитали более 2,2 тысяч абонентов, которые остались без света посла обстрелов прифронтовых территориях. Также возобновлено электроснабжение 40 потребителей, которое нарушалось из-за повреждения электрооборудования. Остаются обесточенными из-за обстрелов 3,7 тысяч точек учета.

Из-за обстрелов в Херсоне обесточено 239 точек учета. Всего в областном центре остаются отключенными более 3 тысяч абонентов. В населенных пунктах области после обстрелов обесточено 2,2 тысяч точек учета. В общей сложности остаются без света более 28 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

В результате боевых действий на Днепропетровщине отключены 33 абонента. В Одесской области из-за вражеских обстрелов остаются обесточенными 55 абонентов. На Сумщине – 5,7 тысячи абонентов в 81 населенном пункте, на Черниговщине – 1,5 тысяч точек учета в 27 населенных пунктах.

Зима может быть сложной

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прогнозируют сложную ситуацию с энергообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Выход же там видят в повышении тарифа на свет для населения.

Как рассказал член комитета Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), если власти не примут каких-либо кардинальных решений, "мы зимой будем иметь свет только 12 или 18 часов в сутки". Т.е. энергетикам придется применять графики отключений электроэнергии.

"Сейчас мы предоставлять (электроэнергию. – Ред.) по льготному тарифу для населения, к сожалению, не можем. И нужно было это решение (пересмотр тарифа для населения. – Ред.) принимать раньше. И говорить с людьми откровенно, что нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию", – объяснил нардеп.

При этом он напомнил: удерживается льготный тариф за счет госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Именно они покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготной ценой для населения.

Как сообщал OBOZ.UA, пока же е правительство продлило действие льготной цены на свет для населения. Увеличение срока составило 1 месяц – предыдущий заканчивался в апреле. Таким образом, в мае украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт*ч.

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