Украинцам приходят платежки за газ с "лишними" кубометрами: "Нафтогаз" объяснил причины
Некоторым украинцам приходят платежки за газ с завышенными показаниями потребления. Чаще всего это происходит из-за того, что потребитель не передал или невовремя передал показания счетчика. Делать это нужно ежемесячно с 28 по 5 число, даже если в доме или квартире никто не живет.
Такое разъяснение дали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая обслуживает большинство бытовых потребителей голубого топлива в стране. Там уточнили, что с подобной жалобой на платежку за август к ним обратилась клиентка.
"Проверили зафиксированные клиенткой объемы потребленного газа. Оказалось, что с мая по август она не передавала показания счетчика, потому что временно переехала с семьей из Киева на запад страны", – отметили в компании.
Специалисты напомнили, что если потребитель не передал данные со счетчика, плату ему насчитают на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. То есть женщине засчитали за августе-2023 количество кубов, которые были использованы в августе-2022.
В таких случаях цифры в платежке могут существенно отличаться от фактического потребления. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя передавать показания счетчиков.
При этом принимаются данные даже с нулевым потреблением. "Если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические постоянные показания", – объяснили в "Нафтогазе".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября по новым правилам рассчитывают платежи за транспортировку газа. Минимальная стоимость доставки газа уменьшится, однако новшество коснется не всех.
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