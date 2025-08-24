Украинцам отказывают в субсидиях: какие причины и что нужно знать
В Украине получить субсидию сложно, если в семье есть долги за коммуналку более 680 грн, члены семьи находились за границей более 60 дней или есть совершеннолетние безработные с низкими доходами. Также откажут владельцам депозитов более 100 тысяч грн, дорогих покупок, нескольких квартир или авто в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Жилищная субсидия является одним из главных инструментов государственной поддержки украинцев в оплате коммунальных услуг .
Однако получить ее могут не все. Государство установило ряд требований и ограничений, которые призваны сделать помощь более адресной и прозрачной.
Основные основания для отказа
Ключевая причина отказа – задолженность за оплату коммунальных услуг. Если домохозяйство имеет долг за три и более месяцев, который превышает 680 гривен (эквивалент 40 необлагаемых минимумов), субсидию могут не назначить. В то же время, если долг погашен, реструктуризирован или обжалован в суде, право на помощь сохраняется.
Еще одно распространенное основание – пребывание членов семьи за границей. Если совершеннолетние лица, зарегистрированные в домохозяйстве, находились за пределами Украины более 60 дней в расчетном периоде, это может стать причиной отказа.
Финансовые и имущественные ограничения
Государство внимательно анализирует уровень доходов и активов заявителей. Отказ могут получить домохозяйства, если:
- в составе семьи есть совершеннолетние безработные или лица с доходами ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ (исключения – студенты и пенсионеры);
- кто-то имеет депозит более 100 тысяч гривен;
- в течение года покупалась валюта на сумму более 50 тысяч гривен;
- есть непогашенные алименты за три и более месяцев или не возвращены излишне выплаченные субсидии.
Также учитываются значительные расходы, если кто-то из членов семьи за год перед обращением совершил покупку на более 50 тысяч гривен (исключения – лечение или приобретение жилья после продажи другого).
Право на субсидию ограничивается и по имущественным критериям. Отказ могут получить те, кто владеет:
- более чем одним жилым помещением (кроме жилья на оккупированных территориях или в общей сельской собственности);
- квартирой площадью более 130 кв. м или частным домом более 230 кв. м (исключение – детские дома семейного типа и многодетные семьи).
Собственность на транспорт также имеет значение. Условия запрещают получение субсидии, если:
- есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад;
- или более одного транспортного средства возрастом до 15 лет (кроме мопедов и прицепов).
Некоторые категории получили смягчение требований. Для детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей с тремя и более детьми действуют упрощенные правила – разрешается иметь дополнительное жилье или депозиты, если это подтверждено документально.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на отопительный сезон 2025-2026 гг. предоставят 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты, пеллеты и т.д.). Сумма рассчитана на одно домохозяйство, но список получателей ограничен – это жители прифронтовых территорий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!