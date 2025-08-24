Украинцам отказывают в субсидиях: какие причины и что нужно знать

В Украине получить субсидию сложно, если в семье есть долги за коммуналку более 680 грн, члены семьи находились за границей более 60 дней или есть совершеннолетние безработные с низкими доходами. Также откажут владельцам депозитов более 100 тысяч грн, дорогих покупок, нескольких квартир или авто в возрасте до 5 лет.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Жилищная субсидия является одним из главных инструментов государственной поддержки украинцев в оплате коммунальных услуг .

Однако получить ее могут не все. Государство установило ряд требований и ограничений, которые призваны сделать помощь более адресной и прозрачной.

Основные основания для отказа

Ключевая причина отказа – задолженность за оплату коммунальных услуг. Если домохозяйство имеет долг за три и более месяцев, который превышает 680 гривен (эквивалент 40 необлагаемых минимумов), субсидию могут не назначить. В то же время, если долг погашен, реструктуризирован или обжалован в суде, право на помощь сохраняется.

Еще одно распространенное основание – пребывание членов семьи за границей. Если совершеннолетние лица, зарегистрированные в домохозяйстве, находились за пределами Украины более 60 дней в расчетном периоде, это может стать причиной отказа.

Финансовые и имущественные ограничения

Государство внимательно анализирует уровень доходов и активов заявителей. Отказ могут получить домохозяйства, если:

в составе семьи есть совершеннолетние безработные или лица с доходами ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ (исключения – студенты и пенсионеры);

кто-то имеет депозит более 100 тысяч гривен;

в течение года покупалась валюта на сумму более 50 тысяч гривен;

есть непогашенные алименты за три и более месяцев или не возвращены излишне выплаченные субсидии.

Также учитываются значительные расходы, если кто-то из членов семьи за год перед обращением совершил покупку на более 50 тысяч гривен (исключения – лечение или приобретение жилья после продажи другого).

Право на субсидию ограничивается и по имущественным критериям. Отказ могут получить те, кто владеет:

более чем одним жилым помещением (кроме жилья на оккупированных территориях или в общей сельской собственности);

квартирой площадью более 130 кв. м или частным домом более 230 кв. м (исключение – детские дома семейного типа и многодетные семьи).

Собственность на транспорт также имеет значение. Условия запрещают получение субсидии, если:

есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад;

или более одного транспортного средства возрастом до 15 лет (кроме мопедов и прицепов).

Некоторые категории получили смягчение требований. Для детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей с тремя и более детьми действуют упрощенные правила – разрешается иметь дополнительное жилье или депозиты, если это подтверждено документально.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на отопительный сезон 2025-2026 гг. предоставят 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты, пеллеты и т.д.). Сумма рассчитана на одно домохозяйство, но список получателей ограничен – это жители прифронтовых территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!