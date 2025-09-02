Украинца заставили доплатить за газ более 64 тыс. грн: за какое нарушение грозит огромный штраф

Ингулецкий районный суд Кривого Рога обязал местного жителя доплатить за газ более 64 тыс. грн. Во время проверки газовики нашли возле его дома незаконное подключение к газопроводу вне счетчика.

Соответствующее решение принято 27 августа 2025 года, говорится в материалах дела № 213/3551/25. Так, газовики ввели под землю видеоскоп и заметили на газопроводе просверленное отверстие.

"После проведения земляных работ на глубине 30 см обнаружен несанкционированный газопровод в виде вкрученного штуцера диаметром 15, к которому подсоединен резиновый шланг диаметром 15 см, длиной 25 см и подсоединена металлопластиковая труба, которая пролегает вдоль дома под землей", – говорится в материалах дела.

Ответчик никаких возражений в суде не озвучил. Комиссия провела перерасчет сумм в платежках и доначислила 64 098,53 грн.

"Газораспределительные сети" направили заказным почтовым отправлением вместе с сопроводительным письмом счет на оплату неучтенного (доначисленного) объема природного газа и его стоимости, которым обязали ответчика в течение 15 календарных дней с даты получения этого счета оплатить сумму в размере 64 098,53 грн.

"Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" в лице Криворожского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" 64098,53 грн на возмещение стоимости неучтенного объема природного газа и 3% годовых в размере 210,56грн, а всего 64 309 грн", – говорится в материалах дела.

Проверят не только трубы, но и счетчики

Поверку счетчиков проходят все украинцы, которые пользуются газом. Как объясняют в Госпотребслужбе, в зависимости от типа счетчика, поверка может происходить раз в 2-8 лет. Стоимость такой поверки уже заложена в газовый счет (то есть дополнительно платить за это не надо).

Итак, работы, связанные с периодической поверкой (демонтаж, транспортировка, поверка и монтаж) счетчиков газа для бытовых потребителей осуществляется за счет Оператора ГРМ.

Во время визита в помещение, где установлен газовый счетчик, представитель Оператора ГРМ совместно с потребителем составляют и подписывают акт о демонтаже счетчика газа для проведения периодической поверки в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а другой – у представителя газораспределительного предприятия.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

