Украинку оштрафовали на 212 тыс. грн за "газовое нарушение" в доме, который она получила в наследство: проверку пройдут все

В Украине при поверке газовых счетчиков могут оштрафовать на сотни тысяч гривен. При этом в некоторых случаях штрафы заставляют платить даже в том случае, если нарушение совершили предыдущие владельцы. К примеру, жительницу Гусятина Тернопольской области заставили заплатить более 212 тыс. грн за дополнительный незаконный газопровод, который в обход счетчика провели, вероятно, еще во время строительства. Женщина получила дом по наследству.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Женщина получила дом по наследству (недвижимость до сих пор оформлена на умершего родственника). Вместе с семьей они установили твердотопливный котел и кафельную печку, чтобы меньше платить за газ.

В 2023 году в дом пришли с проверкой сотрудники "Тернопольгаза". У них не было претензий ни к счетчику, ни к пломбам. Однако газовики заметили трубу от газопровода, вмурованную в фундамент. "К целостности пломб и средству измерительной техники счетчика газа "Визар G4" заводской номер 0052779 - "нет". Вывод о визуальном обследовании "замечаний нет", однако в разделе "замечания" отмечено – "несанкционированное вмешательство в газопровод", – говорится в материалах иска, который жительница Гусятина подала в Гусятинский районный суд. Решение было принято 11 февраля 2025 года.

Женщина утверждает, что она вообще не знала об этой незаконной врезке и трубе, которая идет от газопровода в фундамент. Газ, которым пользовалась семья, проходил через счетчик. А вот подземный секретный газопровод, вероятно, был сделан еще во время строительства – труба вмурована в фундамент под лестницей. При этом невозможно получить или исследовать эту трубу, не разрушив дом.

"Данный несанкционированный газопровод самовольно подключен к газораспределительной системе в подземной части газопровода-ввода к дому и вмурован (залит) в бетонной конструкции лестницы и фундамента (цоколя) дома, что фактически делает невозможным дальнейшее исследование газопровода на предмет его протяженности, так как для этого необходимо было разрушать (демонтировать) часть фундамента, что могло привести к повреждению самой конструкции жилого дома ", – говорится в пояснениях "Тернопольгаза".

Дом велик (340 квадратов). Газовики доначислили (фактически выписали штраф) объемы потребления так, будто семья постоянно пользовалась газом в предельных объемах. Хотя сам факт использования газа из-за "тайного" газопровода под фундаментом не установили, а женщина утверждает, что даже не подозревала о такой возможности.

Судья рассмотрел материалы и отклонил иск женщины. Она должна заплатить "Тернопольгазу" доначисленный объем на 212 тыс. 670 грн. Кстати, в суде также рассматривается еще один иск "Тернопольгаза" против этой же женщины о "взыскании задолженности". Второе решение позволит газовикам через исполнительную службу арестовать счета и собственность должников.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечку газа) проводят раз в три-пять лет.

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