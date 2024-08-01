Украина экспортирует электроэнергию с АЭС в другие страны: эксперты объяснили, правда ли это

Российская пропаганда распространяет ложь об украинской энергетике, в частности о якобы экспорте электроэнергии украинских АЭС за границу и сговорах между властью и бизнесом, чтобы дискредитировать Украину и вызвать панику среди населения. Единственная причина дефицита электроэнергии в Украине – это террористические удары РФ по энергетической инфраструктуре.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Распространяется мнение, что украинская электроэнергия, в частности атомных электростанций (АЭС), массово экспортируется в другие страны, тогда как украинцы остаются без света.

Однако украинские власти действуют в интересах своих граждан, и в условиях войны и энергетического кризиса приоритетом является обеспечение внутренних потребностей страны. Экспорт электроэнергии осуществляется только тогда, когда есть избыток, и он не угрожает энергетической безопасности Украины. Кроме того, террористические атаки российской федерации на украинские энергетические объекты являются основной причиной дефицита электроэнергии.

Еще одна басня от РФ, это то, что власти Украины якобы сговорились с бизнесом, чтобы поставлять электроэнергию предпринимателям, игнорируя потребности населения. Однако, украинские энергетики производят все возможное для равномерного распределения электроэнергии между всеми потребителями, включая население и предприятия. Приоритет отдается критически важным объектам инфраструктуры, медицинским учреждениям и жизнеобеспечивающим предприятиям.

Также распространяются панические прогнозы, что Украина столкнется с катастрофической зимой без электроэнергии и тепла. Но благодаря международной поддержке и внутренним усилиям энергосистема Украины адаптируется к новым вызовам. Прогнозы "черной зимы" являются частью информационной войны, направленной на деморализацию населения.

Еще одним нарративом Кремля является нарратив о том, что украинские власти не заботятся о защите генерационных объектов и оставляют граждан на произвол судьбы. Но защита энергетической инфраструктуры является одним из приоритетов украинской власти.

Постоянно осуществляются мероприятия по ремонту, модернизации и защите объектов энергетики. Большая часть ресурсов направляется на восстановление поврежденной инфраструктуры, а также обеспечение резервных источников питания для критических объектов.

И за основу в пропагандистских сообщениях предлагается идея, что только российские власти смогут быстро и эффективно решить все проблемы с электроэнергией в Украине. Но основная причина дефицита электроэнергии в Украине – это агрессивные действия самой России, совершающей террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Российские предложения "помощи" циничны и направлены на подрыв суверенитета Украины. Украина уже получает значительную поддержку от международных партнеров по стабилизации энергосистемы и продолжает работать над собственной энергетической безопасностью.

Центр противодействия дезинформации также ранее провел мониторинг информационного пространства и выявил основные манипуляции и нарративы, распространяемые российской пропагандой по вопросам, связанным с украинской энергетикой, с целью дестабилизации ситуации внутри страны. В частности, можно выделить следующие центральные нарративы:

Украина на пороге энергетической катастрофы;

украинцев ждет "черная зима";

власть некомпетентна в условиях энергокризиса;

Украина продает электричество за границу, пока собственное население сидит без света;

власти наживают на повышении тарифов.

Также распространяются манипуляции о якобы "массовых протестах украинцев против отключений света", чтобы создать иллюзию, что Украина на грани социального взрыва. Параллельно в соцсети TikTok искусственно продвигается тренд о "несносности" жизни в Украине с призывами ехать за границу. Таким образом, враг стремится спровоцировать новую волну миграции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активно распространяют фейки об атомной энергетике. В частности, под сомнение ставят ее целесообразность – якобы это опасно и не экологично, а кроме того не несет пользы. На самом деле работа АЭС не только обеспечивает устойчивость украинской энергосистемы в сложных условиях, но и не провоцирует выбросы вредных веществ в атмосферу.

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