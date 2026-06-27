Тарифы на газ и электроэнергию с 1 июля: сколько будут стоить кВт·ч и куб.м

С 1 июля украинцы будут оплачивать коммунальные услуги по прежним тарифам — соответствующие решения уже утверждены. Цена на электроэнергию зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт·ч, а стоимость природного газа составит 7,96 грн за кубометр.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена на "голубое топливо" не подлежит пересмотру из-за действия специального моратория, который будет оставаться в силе в течение всего военного положения и еще полгода после его отмены.

Пока нет планов и по повышению стоимости электроэнергии. Несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном подорожании электричества, на данный момент такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются. В то же время власти осознают: в послевоенный период придется постепенно сворачивать механизм ПСО (возложение специальных обязательств), который сегодня вынуждает поставщиков продавать ресурс по фиксированной цене.

Однако в правительстве признают, что сохранить нынешние расценки в мирное время не удастся. Западные партнеры уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию после завершения боевых действий.

Пересмотр тарифов на газ в 2026 году станет возможен только при условии завершения войны в первой половине года. В правительстве уже размышляют над будущими изменениями, однако конкретных цифр пока нет. Стараться будут избежать резкого скачка цен, поскольку резкое подорожание приведет лишь к накоплению масштабных долгов за коммунальные услуги.

Тарифы в июле:

Электроэнергия: 4,32 грн за кВт·ч.

Газ: 7,96 грн за куб. м.

Как и когда повысят тариф на газ в Украине

Самая сложная ситуация — с тарифом на газ. По информации OBOZ.UA, согласно подсчетам поставщиков, если бы сейчас отменили ограничение цены, то украинцы платили бы за голубое топливо примерно 15 грн за куб. м (вместо действующих 7,96 грн за куб. м).

Пока что МВФ не настаивает на немедленном повышении цены. Более того, это было бы незаконно. Мораторий на повышение стоимости газа продлится в течение полугода после окончания войны. Такое решение было принято еще летом 2022 года. Тогда было трудно оценить, как долго продлится война.

Повышать тариф на газ раньше, чем истечет срок действия меморандума, не будут. Даже если бы кредиторы, в первую очередь МВФ, выдвинули такое требование, его было бы невозможно реализовать. Для этого пришлось бы собрать необходимое количество голосов в Раде (а голосов для этого нет).

"Будет либерализация", — так оценивают в правительстве перспективы пересмотра тарифов после войны. Проще говоря, цены на голубое топливо больше не будут удерживаться на определенном уровне с помощью PSO.

PSO (возложение специальных обязательств, от английского Public Service Obligation) — это механизм, с помощью которого государство обязывает определенные компании поставлять электроэнергию, газ или тепло для населения или уязвимых потребителей по льготным, фиксированным ценам вместо рыночных.

Однако уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки полностью соответствуют Закону "О меморандуме...".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если по крайней мере в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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