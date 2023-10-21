Тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить каждый кВт*час

В Украине кВт*час электроэнергии будет стоить 2,64 грн, независимо от объемов потребления. Единственная категория, которая будет иметь более низкие тарифы на свет – те, кто установил двухзонный счетчик на электроэнергии. Для них тариф ночью (с 23 вечера до 7 утра) будет в два раза ниже.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на электроэнергию в Украине повысили с июля. Ранее он составлял 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час в месяц. Однако такой тариф не покрывал даже доставку электроэнергии. А из-за масштабных обстрелов РФ украинской энергетической инфраструктуры, правительству пришлось пойти на повышение тарифов.

Отметим, действующие тарифы могут пересмотреть в конце отопительного сезона. Кроме электроэнергии, также могут измениться цены на газ, воду. При этом в больших городах стоимость очищения и доставки воды в квартиры выше, чем платят украинцы. Разницу в тарифах приходится компенсировать из местных бюджетов, иначе коммунальные предприятия могут стать банкротами, а поставки коммунальных услуг могут оказаться под угрозой.

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Решение о размере тарифов на электроэнергии принимает Кабинет министров. Правительство ввело специальные обязательства: энергетические компании должны продавать ток населению по определенному тарифу. Однако разницу между действующими и экономически обоснованными тарифами правительство должно покрывать из бюджета.

То есть украинцы все равно платят за ток столько, сколько он стоит. А за низкие тарифы приходится платить своими налогами.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы зимой 2023-го заплатят за коммунальные услуги больше, чем платили зимой 2022-го. В первую очередь подорожание связано с ростом цен на электроэнергию.

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