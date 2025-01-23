Тариф на электроэнергию в Украине: для кого изменят цены на свет с февраля и к чему готовиться

В Украине тарифы на электроэнергию могут не менять даже после окончания отопительного сезона. При этом с 1 февраля изменятся условия для отапливаемых помещений электричеством. Если по старым правилам льготный тариф отопления отменяли при значительном потреблении, то по новым правилам его зафиксируют на определенный объем электроэнергии.

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О том, как изменятся тарифы в Украине и что следует знать о последних изменениях, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и как изменить тариф на электроэнергию?

Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт*ч , действует до 30 апреля 2025 года. Далее есть несколько вариантов: либо стоимость тока увеличат, либо срок действия постановления продлят еще на год. Опыт прошлых лет показал, что обсуждения увеличения тарифа на электроэнергию обычно финализируются уже в мае, а стоимость тока растет с июня-июля.

Сейчас в правительстве повышение тарифа на ток не обсуждают. В Министерстве энергетики очень неохотно комментируют эту тему. Министр Герман Галущенко во время своего выступления в Раде заявил, что поднимать тариф не планируют. "По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он позволяет сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долгов именно в этом сегменте", – сказал он.

По информации OBOZ.UA, вероятно, о повышении тарифа после завершения отопительного сезона речь не идет. "Сейчас условия не те", – кратко объясняют собеседники. Если война закончится в текущем году, то повышение тарифов может произойти по настоятельной рекомендации международных партнеров и кредиторов. Однако вместе с тем после завершения войны должны пройти парламентские и президентские выборы. А политики крайне неохотно идут на непопулярные шаги в преддверии выборов.

Время от времени в информационном пространстве появляются "ливни" по планам изменить цены на электроэнергию . Однако ни один из этих сценариев всерьез не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны нужно постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Если это постановление будет отменено, цена будет формироваться так же, как сейчас формируется тариф на воду: путем подсчета стоимости составляющих тарифа и согласования расчетов из Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). "Это весь вопрос после войны", - объясняют собеседники OBOZ.UA в правительстве.

Что уже сменили в правительстве?

Кабинет министров изменил тариф для украинцев, которые используют электроэнергию для отопления. Важно отметить, что речь идет не о потребителях, которые имеют электрические обогреватели или установили электрический пол в качестве дополнительного источника тепла. Чтобы перейти на специальный тариф, нужно, чтобы в паспорте дома или квартиры был указан электрический тип отопления помещения.

Этот "специальный" тариф действует с октября по 30 апреля 2025-го. Но если раньше им можно было пользоваться только тем, кто тратит в месяц до 2000 кВт*ч, даже если использовать 2001 кВт*ч, то за весь объем пришлось бы платить по полному тарифу. По новым правилам: льготный тариф будет действовать на 2000 кВт*ч тока, даже если использовать больше.

"Действовал такой принцип: до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт*ч, более 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт*ч. Если потребление превышало норму хотя бы на 1 кВт, то применялся обычный тариф на весь объем. Сейчас Правительство приняло изменения, фиксирующие тариф на уровне 2,64 грн/кВт*ч за первые. 2000 кВт независимо от общего объема потребления. Те, кто использует свыше нормы в 2000 кВт*ч, все равно будут иметь фиксированный льготный тариф за эти первые 2000 кВт∙ч. ООО "Волыньэлектросбыт" Оксана Гентиш.

Гентиш также уточняет: используются также коэффициенты зонного учета по периодам времени. Если у этих потребителей, пользующихся только электрокурением или проживающих в негазифицированных многоквартирных домах, установлен двухзонный счетчик, то действует также и "ночной тариф". Он применяется к установленной фиксированной цене на первые 2000 кВт*ч.

"К примеру, тот бытовой потребитель, у кого двухзонный счетчик, при условии, что у него зарегистрирована электроотопительная установка, будет иметь право на тариф 1,32 грн в период с 23:00 до 7:00 в пределах общего (день и ночь) потребления первых 2000 кВт*ч в месяц во время отопительного сезона", – объясняет директор.

Сколько стоит электроэнергия в Украине и ЕС?

В Украине все еще один из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе. Среди 39 стран (смотрите инфографику), данные о которых собирает Евростат, в 29 странах тариф на ток выше, а в 9 – меньше. В частности, меньше платят жители Турции, Грузии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Венгрии, Черногории, Албании, Северной Македонии и Болгарии. В последней стране тариф почти соответствует украинскому уровню. Стоит отметить, что Евростат в своей статистике использует данные еще за 2024 год, следовательно, некоторые использованные по сравнению цифры уже могли устареть.

К примеру, в соседней Молдове с января 2025-го тариф на электроэнергию повысили до 4,1 леев за кВт*ч, или до 10,3 грн. Правда, это, скорее, временный вынужденный шаг. Молдавская ГРЭС находится в Приднестровье и использовала для создания бесплатный российский газ. С 1 января 2025 года Россия перестала поставлять голубое топливо в пророссийскую непризнанную республику Приднестровья. Теперь Молдова покупает ток в Румынии. Однако Молдова готова с помощью ЕС поставлять газ в Приднестровье, поэтому работу ГРЭС могут возобновить.

После войны Украине придется инвестировать значительные средства в восстановление и усиление своей энергетической независимости. Вместе с тем экономическая ситуация будет оставаться сложной, поэтому средств для того, чтобы компенсировать более низкие тарифы для населения, может не хватать. Повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, однако, по крайней мере, в ближайшее время планов пересмотра цен нет.