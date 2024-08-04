Ситуация с отключениями света 4 августа может измениться: что нужно знать украинцам

В Украине на 4 августа не планируется отключение электроэнергии. Однако энергетики могут просмотреть эти планы, если потребители не будут экономить свет, особенно с 7 до 11 утра и после 17:00. Украинцев призывают использовать мощные электроприборы днем в промежутке с 11:00 до 15:00.

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"Укрэнерго" предупреждает, что потребление электроэнергии зависит от погодных условий. Если ситуация в энергосистеме изменится, о применении ограничительных мер будет уведомлено дополнительно.

Сейчас благодаря похолоданию наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии, но вечерние часы все еще остаются периодами высокой нагрузки. Энергетики призывают использовать мощные электроприборы днем в промежутке с 11:00 до 15:00.

Как уже объясняли в "Укрэнерго", 30 июля стало первым днем этого месяца, когда удалось избежать отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях и снижению потребления из-за похолодания.

Лучшая ситуация в энергосистеме Украины сейчас наблюдается именно в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Поэтому украинцев просят перенести пользование энергоемкими приборами на это время.

Как сообщает Минэнерго, энергетики возобновили электроснабжение для 10 123 потребителей, пострадавших от боевых действий и технологических нарушений. Однако из-за непогоды на утро 96 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях остаются без света.

Из-за вражеских атак энергосистема потеряла 9 ГВт мощностей, а обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаются, что приводит к ограничениям в передаче электроэнергии. Рациональное и экономное использование электроэнергии, особенно в пиковые часы с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00, чрезвычайно важно.

Состояние сетей

Южный регион: краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины с Молдовой. Питание восстановлено;

краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины с Молдовой. Питание восстановлено; Центральный регион: отключалась высоковольтная воздушная линия из-за повреждений на участке, проходящем по территории Беларуси;

отключалась высоковольтная воздушная линия из-за повреждений на участке, проходящем по территории Беларуси; Северный регион: обесточивалась подстанция и потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Тернопольской области из-за падения дерева на воздушную линию оборвался провод. Человек, пытаясь перелезть забор, был смертельно поражен током. За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 10 123 потребителей. Всего из-за боевых действий и технических нарушений на утро остаются без электроснабжения 492 населенных пункта. Экспорт электроэнергии не производится и не предусматривается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений, если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов, но зимой ограничения все-таки будут из-за значительных повреждений инфраструктуры. Введение новых резервных мощностей и поддержка международных партнеров важны, но этого недостаточно для полной стабильности к зиме.

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