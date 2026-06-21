Семья военнослужащего может оформить льготы вместо него: кто получит помощь и какие документы для этого нужны

Члены семей военнослужащих и участников боевых действий могут самостоятельно оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, если лицо, имеющее право на льготы, в связи со службой, болезнью или инвалидностью не может обратиться лично. Такое право имеют супруга или супруг, дети, нетрудоспособные родители, опекуны и другие определенные законом родственники при условии подачи необходимых документов в Пенсионный фонд или ЦНАП.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются не только самим военнослужащим и участникам боевых действий, но и отдельным членам их семей.

Подать заявление от имени льготника могут близкие родственники или законные представители, если военнослужащий не имеет возможности сделать это лично в связи с прохождением службы, болезнью, инвалидностью или другими уважительными причинами. Для этого необходимо подтвердить родственные связи или законное право представлять интересы льготника.

Кого закон относит к членам семьи участника боевых действий

супруга или супруг;

несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы или лица с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, проживающее вместе с человеком с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющее уход за ним, если такое лицо не состоит в браке;

лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника и проживающее вместе с ним.

Именно эти категории граждан могут участвовать в процедуре оформления льгот в случаях, предусмотренных законодательством. Для включения информации о льготнике в соответствующий государственный реестр член семьи или законный представитель подает заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.

Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготу и родственные связи с военнослужащим или участником боевых действий. После проверки документов информация вносится в реестр, что дает возможность пользоваться предусмотренными государством льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Какие документы нужно подготовить родителям военнослужащего

В Пенсионном фонде привели пример, когда за оформлением льготы обращаются родители участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, проживающие вместе с льготником. В таком случае необходимо подать:

копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

паспорт матери или отца;

свидетельство о рождении военнослужащего;

свидетельство о браке матери, если её фамилия менялась.

Помимо документов, заявитель должен иметь информацию о паспортных данных льготника, его регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, банковских реквизитах для зачисления средств, лицевых счетах за коммунальные услуги, названиях поставщиков услуг и площади жилья. Льготы на оплату коммунальных услуг позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет, особенно в условиях постоянного роста тарифов.

Подать заявление можно в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины, через Центр предоставления административных услуг или через уполномоченные органы местной власти. Перед подачей документов специалисты советуют заранее уточнить перечень необходимых справок и проверить правильность всех данных, чтобы избежать задержек при оформлении льготы.

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