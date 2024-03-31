Повысят ли украинцам тарифы на электроэнергию в ближайшее время: министр ответил

В ближайшее время правительство не будет повышать тарифы на электроэнергию для украинцев. Соответствующие проекты не разрабатываются, поскольку еще не ясны масштабы нанесенного российскими оккупантами убытков энергетической системе государства.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он отметил, что в прошлом году тарифы на электроэнергию для населения были повышены в результате массированных российских ударов.

По словам Германа Галущенко, если бы не этот шаг, государство не смогло бы восстановить энергосистему и стабильно пройти зиму. В последние недели российские оккупанты усилили атаки на украинскую энергетику.

Сильно пострадали объекты в ряде городов, особенно в Харькове и Одессе. Министр добавил, что сейчас говорить о новом повышении тарифов рано. Соответствующие проекты не разрабатываются, поскольку еще не ясны масштабы нанесенного ущерба.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений, не произведена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", — сказал глава министерства.

Таким образом, в апреле бытовые потребители будут платить по действующему тарифу – 2,64 грн/кВт/час. Владельцы двухзонных счетчиков могут и дальше пользоваться льготными тарифами 1,32 гривны за кВт/час с 23:00 до 7:00.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине тариф на газ не изменится по меньшей мере до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы будут платить за кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения.

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