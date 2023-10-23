Партнера нардепа Кучеренко разоблачила СБУ: они вместе устраивали "тарифный майдан", за который платила Россия 

Бывший сотрудник донецкой прокуратуры, который годами представлялся "экспертом в вопросах ЖКХ", выступал против повышение тарифов в Украине и хотел банкротства коммунальных предприятий, стал фигурантом уголовных дел. Речь идет о Максиме Гольдарбе, СБУ обвиняют его в коллаборационизме.

Пока Гольдарб скрывается от правоохранителей, вероятно, в РФ, его партнер и главный союзник Алексей Кучеренко занимает кресло в парламенте. О том, как "эксперты" годами наносили вред Украине и к чему это привело, читайте в материале OBOZ.UA.

Гольдарб и Кучеренко в интересах РФ боролись с украинской энергетикой

Бывший следователь районной прокуратуры в Донецке Максим Гольдарб заочно получил подозрение от СБУ. После начала полномасштабной войны он сбежал из Киева, а в своих соцсетях открыто поддержал агрессора. Если Гольдарба удастся задержать, его будут судить за коллаборационизм и отрицание российской агрессии.

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На самом деле Гольдарб годами работал в интересах РФ в Украине и до полномасштабного вторжения. В качестве ведущего канала кума Путина Виктора Медведчука Newsone он призывал украинцев "не платить за коммуналку" по завышенным тарифам. "Тогда же обанкротятся предприятия коммунальные", – возмущался в соцсетях еще в 2017-м один из внимательных зрителей Гольдарба.

Однако в этом и была цель сторонника России в Украине: добиться полного коммунального коллапса, вывести людей на улицы, заставить их не платить, обанкротить энергетику. Сперва Максим Гольдарб создал "Публичный контроль" и пытался объяснить украинцам, что их налоги воруют, мол, платить их не нужно. Но налогами украинцы не интересуются, поэтому уже в 2015-м он создал общественную организацию "Тарифная Мобилизация". От имени этой организации бывший донецкий прокурор ездил по Украины и рассказывал о том, как всю страну пытаются обокрасть на коммунальных тарифах.

Когда Украина отказалась покупать российский газ, Гольдбарг призвал всех перестать "платить "Нафтогазу". Это, фактически, могло привести к коммунальному коллапсу. Тогда же у него появились "сообщники". Алексей Кучеренко – бывший министр ЖКХ, действующий член комитета по вопросам энергетики, давний политический компаньон Юлии Тимошенко. Кучеренко не просто партнер Гольдбарга, с которым он создал общественную организацию "Тарифный Майдан", он также его коллега по телевидению. Как и Гольдбарг, Кучеренко ввел собственную программу на канале Медведчука Newsone.

В течение многих лет "Тарифный Майдан", рассказывал о том, что за коммунальные услуги платить не нужно, о том, что стоимость воды, газа, тепла не должна быть экономически аргументированной и т.д. – тормозили развитие экономики Украины. И на самом деле тут речь идет не только о коммунальных тарифах и состоянии коммунальных предприятий. Замораживание тарифов на коммунальные услуги, попытки остановить создание конкурентного рынка газа, электроэнергии – отдаляли Украину от гармонизации с европейским рынком.

Сейчас же стало очевидно, Гольдарб и его "Тарифный Майдан" работали за деньги России. И связь с Кучеренко не случайна. Гольдарб в течение двох созывов был помощником народного депутата от "Батькивщины" Александры Кужель, а в своих интервью он рассказывал об особых партнерских отношениях с Юлией Тимошенко.

Кучеренко сотрудничал с еще одним "экспертом по энергетике". В 2019-м он провел с Валентином Землянским пресс-конференцию о том, как снизить тарифы на газ. Землянский также рассказывал о том, что доверить переговоры по газу необходимо Виктору Медведчуку, активно давал комментарии российским СМИ, а после начала полномасштабной войны Землянский скрылся из информационного пространства.

Гольдарб – находится в России, Землянский – прячется от претензий от СБУ, а Кучеренко – остается одним из важнейших людей в энергетике

Гольдарб получил свое подозрение в совершенных преступлениях. Валентин Землянский исчез из информационного пространства, а в прошлом году СМИ сообщали о том, что он прячется от СБУ из-за сотрудничество с российскими пропагандистами. В то же время Алексей Кучеренко является первым заместителем комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

В качестве замглавы комитета он имеет доступ к информации о ситуации в энергетике, влияет на государственную политику в отрасли. И если, в отличие от своих коллег, в первую очередь Гольдарба, денег из РФ не получал, он в течение многих лет мог наносить вред Украине, сотрудничая с теми, кто фактически добивался коллапса коммунальной системы.

Кучеренко должен понести как минимум политическую ответственность. А правоохранителям предстоит выяснить, бесплатно ли он участвовал в мероприятиях "Тарифного Майдана", распространял месседжи, которые были выгодны РФ и за которые россияне платили украинским "экспертам".

При этом украинцам стоить помнить: коммунальные услуги не могут стоить дешевле, чем стоимость их производства (генерации). За это кто-то должен платить: государство вашими же налогами, местная власть из бюджета, который могли потратить на школы. больницы. И чем слабее коммунальная система страны, чем больше рисков, тем выше зависимость от импорта энергоресурсов.