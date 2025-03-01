Озвучен тариф на газ с 1 марта: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 марта остался на уровне 7,96 грн за кубометр. Столько будут платить клиенты "Нефтегаза", а это 98% населения Украины.

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Об этом сообщает издание ГазПравда. Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут.

По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 23 грн за кубометр.

Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа, по меньшей мере , до конца апреля 2025 года действует годовая цена от Нафтогаза – 7,96 грн за кубометр.

Что будет с тарифом на газ для населения?

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщило сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – пояснил собеседник в правительстве.

Так, "Нефтегаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до завершения военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение из-за Рады крайне сложно.

Кроме "Нефтегаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нефтегаза". Но даже после того, как мораторий на повышение тарифов прекратит действовать далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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