Отключения света вернулись: как действуют графики подачи электроэнергии 27 мая

В Украине в понедельник, 27 мая, вернули почасовые отключения электроэнергии. Для большинства регионов графики действуют с 06:00 и продолжатся до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

В воскресенье, 26 мая, отключения не применялис. Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00", – говорится в сообщении.

Отключения могут применяться при превышении определенных лимитов потребления. Узнать, когда применяются отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или чат-ботах.

Например, в Киеве каждое отключение света длится около 4 часов, а гарантированное наличие электричества составляет 2 часа. Гарантированные отключения суммарно составляют от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. В одних отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно до 6 часов в день.

Узнать свое время отключений в Киеве можно на нескольких ресурсах. Для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В Днепре и области общее плановое количество часов без света в сутки – в среднем 8. График для Днепропетровщины публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях в регионе:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot;

0800304502.

Сколько украинцам придется жить с графиками отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии в Украине будет продолжаться до того момента, пока не удастся восстановить генерацию. А это довольно долго – в некоторых случаях ремонт может длиться до 10 месяцев и при условии, что достаточно средств на работы и новое оборудование.

Кроме того, чтобы восстановить генерацию, необходимо обеспечить защиту энергетических объектов силами ПВО. Как рассказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, в эфире телемарафона, уже были случаи, когда россияне повторно атаковали отремонтированные объекты.

"Скорость восстановления зависит от надежности защиты восстанавливающегося. В некоторых случаях оборудование было повреждено уже после восстановления. Первая и основная задача – иметь ПВО, сбивающее ракеты россиян, летящих на станции. Второе – наличие средств, чтобы приобрести оборудование, которое было разрушено", – рассказал Сахарук.

Как сообщал OBOZ.UA, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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