Отключений света станет меньше? Известная компания начнет вырабатывать электроэнергию

"Укрзалізниця" выйдет на энергетический рынок – компания займется распределенной генерацией электроэнергии за обеспечение своих потребностей и потребителей, присоединенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо – ООО "УЗ Энерго".

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"Укрзалізниця" принадлежит к крупнейшим потребителям электроэнергии в Украине в то же время испытывает существенный ее дефицит. Как отметили в компании, введенные лимиты лишь на 75% покрывают реальные потребности компании для обеспечения перевозок и ведения другой деятельности.

Учитывая прогнозы, согласно которым осенью и зимой дефицит в энергосистеме Украины усилится, бесперебойное движение поездов может быть нарушено. Кроме того, это негативно скажется на предоставлении коммунальных услуг для 100 тыс. бытовых потребителей, которые есть у "Укрзалізниці".

"Было принято решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт. На сегодняшний день "Укрзалізниця" проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта", – сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Газовые электростанции от "УЗ Энерго" будут построены в разных регионах Украины, прежде всего – в областных центрах. После этого их присоединят к сетям общества, от которых питаются объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

Согласно требованиям законодательства, деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только отделенной от оператора системы распределения юридическим лицом, с получением в установленном порядке лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии. В связи с этим правлением АО "Укрзалізниця" было дано согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО "Сбыт Энерджи ЛТД", уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит ", – добавили в операторов железнодорожных перевозок.

Также ранее OBOZ.UA сообщил, что "Укрзалізниця" вышла на международный рынок железнодорожных грузоперевозок. Зарегистрированный украинской государственной компанией оператор Ukrainian Railways Cargo Poland получил лицензию железнодорожного перевозчика в Европейском Союзе.

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