Новый тариф на электроэнергию с 1 октября: кому изменят стоимость на первые 2000 кВт*ч тока

В Украине в 2025-м изменения со стоимостью электроэнергию произойдут только для тех, кто имеет электрическое отопление. И они смогут платить за электроэнергию значительно меньше уже с 1 октября. Тариф на первые 2000 кВт*ч для украинцев, которые оборудовали свои квартиры и дома электрическим отоплением (речь идет не об электрическом обогревателе, а о предусмотренном паспортом объекта типе отопления).

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Итак, те украинцы, которые используют свет для отопления, смогут с 1 октября 2025-го до 30 апреля 2026-го платить за электроэнергию по следующим тарифам:

на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

за кВт*ч, на объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

"Например, если клиент, который пользуется тарифом 2Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт*ч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн за кВт*ч: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт*ч, то платеж будет рассчитываться так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн", – объясняют в одной из энергоснабжающих компаний.

Что стоит знать

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

