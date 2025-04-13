Некоторые украинцы могут потерять скидку на коммуналку с 1 мая: кому следует подать заявление

С 1 мая в Украине стартует новый этап назначения субсидий на коммунальные услуги – большинство получат помощь автоматически, но отдельным категориям нужно подать заявление. Право на субсидию обладают малообеспеченными семьями, чьи расходы на коммуналку превышают 15% дохода.

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О нюансах оформления субсидии рассказал юрист Сергей Ланкин в комментарии СМИ. С наступлением нового неотапливаемого сезона вопрос оплаты коммунальных услуг снова стал актуальным для миллионов украинцев.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ) именно с 1 мая начнется обновленный расчет субсидий на летний период. Речь идет о компенсации стоимости электроэнергии, водоснабжения и других коммунальных услуг малообеспеченных слоев населения. Право на субсидию имеют те семьи, в которых:

доход меньше двух прожиточных минимумов;

расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода.

Субсидию можно оформить через исполнительные органы, ЦНАПы или через портал Дія. Для этого нужно предоставить информацию о составе семьи, доходах и других финансовых деталях.

Следует понимать разницу между субсидией и льготой. Субсидия – это адресная денежная помощь, которая выплачивается напрямую, а льгота – это скидка, применяемая к тарифу. Льготы имеют ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие категории. Например:

участники боевых действий получают 75% скидки;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члены семей погибших – 50%.

Однако, как отмечает юрист, механизм реализации льгот часто запутан: нужно обращаться отдельно к каждому поставщику услуг, и порядок взаимодействия в разных городах может сильно отличаться. После 1 мая начнется перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон. Для большинства граждан субсидии будут назначены автоматически. Однако есть исключения – пять категорий, которые должны самостоятельно подать заявление:

арендаторы жилья;

ВПЛ, проживающих не по месту регистрации;

если фактически проживает меньше людей, чем прописано;

наличие задекларированных лиц в домохозяйстве;

у вас была нулевая субсидия в отопительный сезон.

Подать заявление нужно в течение 60 дней после начала сезона. В зимний период субсидии получают около 3 миллионов домохозяйств, а льготы – еще около 400 тысяч. Общая сумма расходов из госбюджета составляет 45 миллиардов гривен, из которых более 30 млрд – это субсидии.

Размер субсидии зависит от доходов, типа жилья, количества зарегистрированных лиц и вида отопления. К примеру, если домохозяйство платит за коммунальные услуги 3 тысячи гривен, государство может компенсировать 1000-1500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

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