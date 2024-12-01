Минэнерго предупредило украинцев об отоплении: что должен сделать каждый, чтобы не терять тепло

До 30% тепла украинцы теряют из-за неутепленных стен, окна и дверей. Простое утепление и надлежащий уход за отопительными системами помогут сохранить комфорт дома и сократить расходы.

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Об этом рассказали в Минэнерго. Производство тепла является одним из наиболее ресурсозатратных процессов. Однако даже наиболее эффективное отопление не обеспечит комфортную температуру, если тепло не удерживается в помещении. Согласно исследованиям, тепло может теряться из-за:

неутепленные стены – до 30%;

– до 30%; неплотные окна и двери – до 10%;

– до 10%; кровля – до 30%;

– до 30%; пол и грунт – 5-8%.

Эти показатели доказывают, что даже незначительные усовершенствования могут значительно снизить потери тепла, повысить комфорт в вашем доме и сократить расходы на отопление. Чтобы предотвратить теплопотери нужно:

герметизировать окна:

для пластиковых окон: используйте уплотнители и теплосберегающую пленку, переведите окна в зимний режим;

для деревянных окон: заклейте щели резиновыми или силиконовыми уплотнителями, используйте полиэтиленовую пленку.

то пленка : установите на стекло, если у вас однокамерный стеклопакет – она помогает вернуть тепло в помещение.

: установите на стекло, если у вас однокамерный стеклопакет – она помогает вернуть тепло в помещение. утеплить дверь: проверьте входную дверь на наличие щелей и установите уплотнители. Это уменьшит поступление холодного воздуха из подъезда или улицы.

Также очень важно оптимизировать работу батарей. Для этого нужно:

очистите батареи от пыли для улучшения теплоотдачи;

установите теплоотражающие экраны по радиаторам – они направляют тепло в помещение;

проверьте герметичность труб и заберите мебель или шторы, которые блокируют тепло.

Минэнерго также рекомендует проводить уход за электрооборудованием. А именно:

проведите диагностику электроприборов, розеток и проводки с помощью специалистов;

Если у вас индивидуальное отопление, обеспечьте технический осмотр системы.

В многоквартирных домах жильцам следует объединяться для утепления общих помещений. Для этого можно:

утеплите окна и двери в подъездах;

заделайте щели в стенах и лестничных клетках.

В частных домах или квартирах на первом этаже также важно утеплить пол, чтобы минимизировать потери тепла через почву. Экономное использование энергоресурсов помогает:

снизить расходы на коммунальные услуги;

снизить нагрузку на энергосистему страны;

внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за ноябрь украинцы заплатят за свет по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он будет действовать до 30 апреля 2025 года. А передать показатели счетчика электроэнергии следует до 3 декабря – иначе есть риск дописывания "лишних" киловатт.

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