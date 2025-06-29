Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет сокращать военные расходы уже со следующего года и продолжит этот процесс в течение трех лет. Большинство финансовых и человеческих ресурсов исчерпаны, а экономика больше не выдерживает давления войны, санкций, инфляции и кризиса на рынке труда.

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В ходе экономического саммита в Минске, где собрались лидеры пяти постсоветских государств, Путин заявил, что расходы на оборону будут уменьшаться уже в следующем году, через год и в течение следующего трехлетнего периода.

Эти заявления выглядят еще более значимыми на фоне замечаний российских чиновников. Министр экономического развития Максим Решетников предупредил, что Россия находится "на грани рецессии", а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что ресурсы, которые позволяли удерживать экономическую активность во время войны, "уже исчерпаны". По ее словам, рост, который продолжался последние два года, был вызван экстраординарным привлечением свободных ресурсов, которые теперь полностью использованы.

На первый взгляд, в 2024 году экономика России продемонстрировала рост на 4,3%, однако он был искусственно поддержан массовыми государственными расходами на военно-промышленный комплекс. В то же время инфляция оставалась высокой, заставляя Центробанк удерживать учетную ставку на уровне 21%, а впоследствии незначительно снизить ее до 20%.

Импорт подорожал из-за санкций, а дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией работников в армию и оборонный сектор, вызвал беспрецедентный рост заработной платы. По подсчетам Высшей школы экономики в Москве, в конце 2024 года дефицит кадров достиг 2,6 миллиона человек. В попытке компенсировать потери на фронте, Кремль предложил солдатам большие зарплаты и бонусы за службу. Однако возвращение с войны примерно 140 тысяч военных только усложнило ситуацию, ведь половина из них до сих пор остаются без работы, что может вызвать новый социальный кризис.

Несмотря на милитаризацию экономики, частный сектор России серьезно пострадал. Из-за высоких ставок, низкого спроса и растущих расходов предприятия накопили долги, которые не способны обслуживать. По сообщениям, даже представители банковского сектора в кулуарах предупреждают о возможном кризисе в течение следующего года.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин пытался приуменьшить угрозу, заявив, что "слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены". В то же время, его согласие на сокращение военных расходов, похоже, является вынужденным шагом – попыткой стабилизировать ситуацию, которая все больше выходит из-под контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2025 года цены на бензин в России выросли на 25%, а на некоторые его виды достигли почти двухлетнего максимума. На этом фоне в России начали обсуждать возможность введения полного запрета на экспорт бензина.

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