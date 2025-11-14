Киев ждут новые отключения света: опубликован график на 15 ноября

15 ноября Киев снова затронут стабилизационные отключения электроэнергии – ограничения будут касаться жителей всех районов столицы. В этот день свет будут выключать в целом до 9 часов в течение дня, но не дольше 4 часов подряд.

Об этом сообщили в ДТЭК, опубликовав новые графики. Причем в некоторых группах свет будут отключать трижды в день, а для некоторых будет действовать более жесткий режим, а именно для 3.2, 4.1, 4.2 (по 9 часов) 2.2 (8 часов), 6.1 (9 часов).

Жителей столицы предупредили: если ситуация в энергосистеме изменится, графики перепишут, о чем будет отдельно сообщено. Но пока стоит готовиться к таким отключениям:

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график отключения света можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отключения киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как узнать, когда будет свет

В новом графике отключений электроэнергии есть шесть подгрупп отключений, хотя клиентам из Киева знать номер своей группы не обязательно. Это делает отключение более прогнозируемым и точным, а значит максимально приближенным к четкому графику. В графике есть разные отметки:

белые клеточки – есть свет;

темно-серые клеточки – точно нет света;

светло-серыеклеточки – возможные отключения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по ряду причин украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадали от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

