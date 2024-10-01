Как правильно снять показатели счетчика за свет и куда их передавать: инструкция

Своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками. В частности, простроченности оплаты коммуналки, либо же дописывания "лишних" объемов потребленных услуг. В частности, на передачу же показаний счетчиков электроэнергии отводится несколько дней, а последним сроком для подачи данных за сентябрь является 3 октбяря.

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК Киевские электросети. Отметив: в целом, на передачу показаний счетчика отводится 5 дней. В частности:

2 дня до конца месяца, за который придет платежка;

3 дня следующего.

Как снимать показания счетчика света

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 черных цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик

Также можно установить двухтарифный счетчик "день-ночь", который позволит платить за потребленное ночью электричество в 2 раза меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Куда передавать показатели счетчиков

Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, не нужно выходить из дома. Это можно делать несколькими способами:

в личном кабинете на сайте ОСР;

по телефону – в колл-центр ОСР;

через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

по электронной почте.

Как сообщал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период – 2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн/кВт*ч.

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