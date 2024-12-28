Графики отключения электроэнергии на 28 декабря: где не будет электроэнергии
В Украине 28 декабря графики отключений электроэнергии будут действовать только в нескольких регионах. Так, в Одесской области будут отключать всего одно группу (в течение двух часов), в то же время в Киевской, Днепропетровской, Киеве, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и ряде других областей ограничения не запланированы.
Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Как сообщили в энергокомпании ДТЭК, в Одесской области будут отключать очередь 2.2 с 15.00 до 17.00.
Об отмене графиков сообщил ряд облэнерго. "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения. "Отменены отключения для всех очередей до получения отдельного распоряжения диспетчера", – заявили, в частности, в "Волыньоблэнерго".
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", – предупредили энергетики.
"Призываем всех потребителей рационально использовать электроэнергию. Экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему", – добавили в Министерстве энергетики.
Так как графики могут меняться неожиданно, за актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей чем нужно.
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