Графики отключения электроэнергии на 28 декабря: где не будет электроэнергии

В Украине 28 декабря графики отключений электроэнергии будут действовать только в нескольких регионах. Так, в Одесской области будут отключать всего одно группу (в течение двух часов), в то же время в Киевской, Днепропетровской, Киеве, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и ряде других областей ограничения не запланированы.

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Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Как сообщили в энергокомпании ДТЭК, в Одесской области будут отключать очередь 2.2 с 15.00 до 17.00.

Об отмене графиков сообщил ряд облэнерго. "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения. "Отменены отключения для всех очередей до получения отдельного распоряжения диспетчера", – заявили, в частности, в "Волыньоблэнерго".

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", – предупредили энергетики.

"Призываем всех потребителей рационально использовать электроэнергию. Экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему", – добавили в Министерстве энергетики.

Так как графики могут меняться неожиданно, за актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей чем нужно.

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