Более 360 населенных пунктов в Украине остались без света: какая ситуация в энергосистеме 8 февраля

В Украине из-за боевых действий и по другим причинам на утро 8 февраля без света остаются 366 населенных пунктов. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей. Однако дефицита в энергосистеме нет – плановых отключений не прогнозируется.

По техническим причинам в Одесской области обесточены 4 населенных пункта, 2985 абонентов. Также по техпричинам есть отключение в Кировоградской области – 121 потребитель, в Херсонской – 1202 потребителя, в Сумской – 63 потребителя, информирует прессслужба "Укрэнерго".

Как отмечается, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 6,5% выше соответствующего показателя среды, 7 февраля. Причина – из-за плотной облачности крышные солнечные электростанции не производят электроэнергию для домохозяйств, компенсируемую увеличением потребления из сетей. Температурные показатели не изменились.

В компании добавили, что электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

"В течение суток на тепловых электростанциях продлен срок аварийного ремонта 1 энергоблока, еще на 2 продлен срок текущего ремонта. На атомных электростанциях снижена мощность работы 2 энергоблоков для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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