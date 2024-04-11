Чмут о бронировании от мобилизации: мы воюем, пока работает экономика

Украина может удерживать оборону, пока работает экономика, поэтому подход к бронированию должен быть максимально взвешенным.

Об этом заявил военный аналитик, волонтер Тарас Чмут, комментируя проблему с бронированием.

Эти условные справедливые правила игры для всех должны учитывать экономическую компоненту. Мы сражаемся, пока у нас есть средства. Если средства кончаются, мы не воюем. И неважно, сколько у вас мобилизованных. Законодательство должно предусматривать четкое распределение воюющих и обеспечивающих войну. Потому что без экономики войны нет. Поэтому мы не должны забывать о себе, об экономике. Мы должны вкладывать в это многое. Это о балансах", – объяснил он.

По его словам, сейчас большая проблема с тем, чтобы найти золотую границу между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Ведь топовые программисты, например, не должны быть пулеметчиками, они должны создавать топовые продукты для Сил обороны.

"У нас были контракты, которые не выполнены из-за того, что просто некому было делать, потому что где-то кого-то мобилизовали, и завод не может работать. И так, у бизнеса, в очень многих компаниях забирают людей. Люди не против, там нормальные люди, все ок. Но на этом останавливается какая-то компания, и все экономика не получает, производства нет, зарплат нет, денег нет. А армия получает плюс одного человека", – резюмировал Чмут.