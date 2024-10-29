Через неделю энергетики вернули свет жителям 114 населенных пунктов после вражеских обстрелов – ДТЭК

С 21 по 27 октября энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично возобновить электроснабжение 114 населенных пунктов. Свет снова вернулся в дома 118 тысяч семей Днепропетровской и Донецкой областей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

На минувшей неделе враг продолжал свои атаки и разрушения энергоинфраструктуры. Так же энергетики продолжали восстановление. В частности, в Днепропетровской области с 21 по 27 октября ремонтным бригадам ДТЭК удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 100 тысяч семей.

В свою очередь в Донецкой области, где сохраняется чрезвычайно тяжелая ситуация из-за постоянных боевых действий, за неделю энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах 17,3 тысяч семей области.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова снова попали под обстрел на Днепропетровщине.