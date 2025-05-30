Бизнес-ассоциации призвали Кабмин немедленно обратиться к ЕС относительно отсрочки эконалога CBAM

Ведущие отраслевые объединения Украины обратились к правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом срочно подать официальный запрос в Европейскую комиссию об отсрочке внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). В случае промедления, существенное влияние CBAM на украинский экспорт может начаться уже с ноября 2025 года, сообщает GMK Center.

Видео дня

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подчеркнул, что внедрение CBAM без учета военного положения является "прямым ударом по конкурентоспособности украинского экспорта". Федерация работодателей Украины (ФРУ) прогнозирует, что введение углеродной пошлины с 2026 года уменьшит украинский экспорт товаров, подпадающих под действие CBAM, на \$1,8 млрд.

С призывами обратились также ассоциация "Укрцемент", Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины, Energy Club, Европейская Бизнес Ассоциация и другие профильные организации. Они требуют активизировать переговоры с Еврокомиссией и инициировать отсрочку действия CBAM для Украины на период военного положения и восстановления.

К требованиям бизнеса присоединились и народные депутаты. Парламентский комитет по вопросам экономического развития 28 мая официально обратился к правительству с призывом начать необходимые действия для получения отсрочки. По словам народного депутата Мусы Магомедова, к этому процессу должны быть привлечены Кабмин, Верховная Рада и бизнес.

Официальный запрос в Еврокомиссию до сих пор не подан, хотя именно он является предпосылкой для активации статьи 30.7 регламента CBAM, которая позволяет исключения для стран в форс-мажорных условиях. Эксперты подчеркивают, что из-за длительных бюрократических процедур, критически важно отправить запрос уже в ближайшие недели, чтобы избежать перебоев в торговле с ЕС.

По оценкам GMK Center, 14,5% украинского экспорта в ЕС в 2024 году подпадает под действие CBAM. Речь идет, в частности, о продукции металлургии, энергетики, цементной промышленности и химической отрасли. Общие потери экспорта в 2026-2030 годах могут достичь $4,7 млрд, инвестиций - еще $2,7 млрд.