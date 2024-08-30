АЗС заметно переписали цены на бензин: что будет со стоимостью ресурса осенью

С начала лета бензин А-95 в Украине подорожал на 55 коп./л. Так, 30 августа крупные сети АЗС продают его в среднем по 56,59 грн/л, тогда как 3 июня стоимость ресурса составляла 56,04 грн. В то же время, из-за повышения акцизов осенью в стране ожидается рост стоимости не только бензина, но и всего топлива.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают 30 августа ресурс по 53,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Авантаж 7, 53,45 грн/л. А также:

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

В то же время в НБУ ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза. Причина – повышение акцизов. Впрочем, в Нацбанке считают, что из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, подорожание ресурса в ближайшие месяцы существенно замедлится.

Согласно отчету регулятора, в частности, в декабре повышение составит 12% год к году. Против июньских 25,5%.

В НБУ объяснили: краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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