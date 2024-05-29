В российском оружии нашли запчасти из Америки: "архитектор санкций" США отреагировал

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены количеством электроники и других компонентов, произведенных в Америке и ее странах-союзниках, которые используются в российских вооружениях. Белый дом призвал производителей остановить поток в РФ запчастей, используемых для войны на Украине.

Как сообщает Bloomberg, об этом 28 мая заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности в вопросах международной экономики Далип Сингх. Журналисты называют его архитектором американских санкций, которые были введены против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Доля российских боевых вооружений с компонентами из США или их союзников тревожно и неприемлемо высока. Задействуйте свой творческий потенциал и ресурсы, узнайте своих клиентов, узнайте их клиентов и узнайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы поневоле не стали винтиками в арсенале российской автократии", – призвал Сингх.

Стоит отметить, что США прикладывают усилия, чтобы остановить поток запчастей в Россию, но это труднее обеспечить, чем ограничение финансовых транзакций. У производителей нет внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября. Мы должны совершить это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний", – сказал заместитель советника по нацбезопасности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вопреки санкциям Россия продолжает получать из-за границы товары, необходимые для ведения войны против Украины. В частности из Турции в РФ массово везут товары двойного назначения, а из Финляндии – запчасти для грузовых автомобилей. Кроме того, экспортом в Кыргызстан массово прикрываются поставки в Россию в обход санкций.

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