"Я даю этому сценарию почти 0%": Железняк рассказал, почему не примут правительственный план повышения налогов

Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк уверен, что правительственный законопроект о повышении налогов не будет принят. Прошел срок подачи альтернативных решений, а разработанный Кабмином законопроект можно рассмотреть только в действующей редакции.

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Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале. "Прошел срок, когда невозможно рассматривать законопроект правительства о повышении налогов #11416. То есть уже невозможно подать к нему альтернативные, так как прошло 14 дней после регистрации 18 июля", – отметил Железняк.

По словам нардепа, есть несколько сценариев развития событий. Первый сценарий предполагает голосование в первом чтении за правительственную версию. Соответственно, без изменений текста.

"Тогда где-то за дней 2-5 до 20 августа будет проведено заседание Комитета, одобрена правительственная версия и она будет вынесена на голосование в первом чтении (в два совсем нереально) в 20-х числах августа. Я даю этому сценарию почти 0% , так как голосов не будет", - уверен Железняк.

Второй сценарий – новый законопроект от Правительства. Он предполагает, что правительство отзывает свой законопроект #11416 и вносит новый текст на замену. Условно как было с законопроектом о мобилизации.

"Это наиболее логичный сценарий, но в него я тоже слабо верю, так как тогда это новый текст закона – новые сроки на альтернативный законопроект и тогда точно первого чтения не состоится до сентября", – говорит Железняк.

Еще один сценарий – "доработанный" законопроект. Есть альтернативные законопроекты, так что власть может воспользоваться регламентом и сделать на всех трех законов новый текст. Он обычно идет с приставкой "-д", то есть "доработан". Это даст сразу два козыря: - они смогут изменить текст еще до первого чтения и соответственно собрать голоса. - Не надо ждать пока истекут сроки, то есть можно выносить в конце августа на голосование. "Пока именно такой сценарий у меня есть все шансы", - уверен Железняк.

Как ранее писал OBOZ.UA, в первую очередь речь идет о повышении военного сбора, а также о расширении его применения. Фактически военный сбор в 1,5% – часть налога на доходы физлиц. Если сейчас украинцы платят с доходов налог в 19,5% (из них 1,5% – военный сбор), то после повышения налогов придется платить уже 23% (из них 5% – военный сбор).

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