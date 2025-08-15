Выплаты по 15 млн грн и закупки по-новому: Кабмин в срочном порядке принял пакет решений для фронта

В Украине вводятся выплаты в сумме 15 млн грн для семей военнослужащих, которые погибли в плену. Кроме того, обновляются правила закупок подержанной автомобильной техники военными частями. Эти новшества стали частью пакета изменений, принятого для закрытия потребностей фронта.

Соответствующие решения принял Кабинет министров на внеочередном заседании 15 августа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"По поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта... Должны обеспечить защитников всем необходимым и поддержать их семьи", – прокомментировала глава правительства.

Главные новшества

1. Помощь семьям защитников

Семьи военнослужащих, погибших в плену , получат 15 млн грн.

, получат 15 млн грн. Продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.

2. Закупки авто

Воинские части смогут напрямую покупать подержанную автомобильную технику.

подержанную автомобильную технику. В списке – п икапы, квадроциклы, багги и мотоциклы .

. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным.

3. Списание имущества

Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке.

Если его стоимость – до 1,7 млн грн, процесс "будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену".

4. Декларации военных

Планируется отложить публикацию деклараций военных на год после завершения военного положения .

. Для этого понадобиться менять законодательство, будет голосование в Верховной Раде.

Инициатива призвана не позволить врагу использовать чувствительные данные.

Выплата 15 млн грн: кто уже может получить

Единовременное пособие в размере 15 млн грн предусмотрено для семей военнослужащих, погибших во время исполнения обязанностей по защите Родины. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года.

Речь идет о погибших, которые участвовали в боевых действиях или других мероприятиях, связанных с обороной Украины. Право на получение помощи имеют члены семьи погибшего военнослужащего, в частности:

жена/муж , если они не вступили в повторный брак;

, если они не вступили в повторный брак; дети , включая внебрачных, усыновленных или зачатых при жизни военных и рожденных после его смерти;

, включая внебрачных, усыновленных или зачатых при жизни военных и рожденных после его смерти; родители погибшего;

погибшего; иждивенцы , которые находились на полном содержании погибшего или получали от него помощь в качестве основного источника существования (например, несовершеннолетние братья, сестры, внуки или совершеннолетние дети с инвалидностью до 18 лет);

, которые находились на полном содержании погибшего или получали от него помощь в качестве основного источника существования (например, несовершеннолетние братья, сестры, внуки или совершеннолетние дети с инвалидностью до 18 лет); лица, проживавшие одной семьей с военным, но не состоявшие в официальном браке (при условии подтверждения этого факта в суде).

Выплата распределяется между получателями поровну в равных долях.

Смерть от болезни, самоубийства, алкогольного отравления или других причин, не связанных с боевыми действиями, не дает права на компенсацию в размере 15 млн грн. В таких случаях выплата может быть меньше – например, 750-кратный прожиточный минимум (около 2 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабмин ввел целый пакет льгот для прифронтовых районов. Среди новшеств – расширение программы жилищных кредитов єОселя, субсидии на зиму, бесплатное питание для школьников и послабления для бизнеса, включая бронирование до 100% военнообязанных сотрудников от мобилизации.

