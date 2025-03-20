Выехать из Украины в ЕС будет сложнее: не будет работать еще один пункт пропуска

Украинцев предупредили, что им будет труднее пересечь границу с Венгрией, поскольку пропускной пункт "Лужанка – Берегшурань" будет временно закрыт. КПП нельзя будет воспользоваться в течение 7-10 часов утром 21 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Учитывая это, таможенники советуют воспользоваться другими международными переходами.

"По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, утром 21 марта в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", что на украинско-венгерской границе, запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания. Ориентировочное время работ – с 07:00 до 10:00 го

Таможенники добавили, что в эти часы в пункте пропуска будет отсутствовать электроснабжение. Поэтому таможенный контроль граждан и транспортных средств будет временно приостановлен. "Просим учесть данную информацию и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие международные переходы", – резюмировали в таможенной службе.

Где еще ограничено движение на границе?

Также с 24 марта по 1 мая в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств полосой движения в направлении "въезд в Украину". Причина ремонт цементобетонного покрытия.

Кроме того, недавно ограничивали движение на границе со Словакией и Венгрией. В частности:

из-за ремонта осевых весов с 17 по 19 марта на пункте пропуска "Вишне-Немецкое" (Украина – Словакия) было ограничено движение грузовиков. Работы производились на одной из полос движения, что позволило временно ограничить проезд крупногабаритных транспортных средств;

(Украина – Словакия) было ограничено движение грузовиков. Работы производились на одной из полос движения, что позволило временно ограничить проезд крупногабаритных транспортных средств; на украинско-венгерской границе с 12:00 до 16:00 18 марта был закрыт пункт пропуска "Косино – Барабаш". Таможенный контроль граждан и транспортных средств был приостановлен, поскольку с украинской стороны устанавливали и подключали системы резервного питания.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 27 февраля украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, пропускают через границу на общих основаниях. После принятого решения Кабмина водителям транспортных средств не получится покинуть страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!