"Воюй или работай": Шмигаль рассказал о намерении вывести бизнес из тени

Правительство Украины анонсировало новые меры по борьбе с экономическими трудностями, в частности, инициативу "воюй или работай", которая предусматривает активизацию граждан в обороне страны или в экономическом возрождении. Одним из ключевых аспектов является детенизация экономики и возвращение украинцев из-за границы для поддержки военных усилий.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на Форуме с участием руководителей государственных институций. Эта инициатива предусматривает активизацию граждан в борьбе с агрессором или их часть в экономическом возрождении государства через работу и уплату налогов.

По его словам, с начала российского вторжения Украина потеряла 3,5 миллионов рабочих мест, что является значительным ударом по экономике страны. В 2022 году было потеряно почти 30% валового внутреннего продукта (ВВП), что стало беспрецедентным вызовом украинской экономике. Шмигаль отметил, что для поддержки Вооруженных Сил и обеспечения надлежащего функционирования государства необходимо иметь не менее 10 миллионов рабочих мест, в то время как официально работают менее 8 миллионов украинцев.

Одной из главных проблем, которую правительство намерено решать в рамках принципа "воюй или работай", является теневая экономика. По словам Шмыгаля, в украинской экономике есть значительное количество профессий, которые работают "в тени" и не платят налоги. Эти налоги, как он подчеркнул, критически важны для бюджета и Вооруженных Сил Украины. Таким образом, правительство планирует внедрить ряд мер, направленных на детенизацию экономики и вывод зарплат из "конвертов" в прозрачную систему налогообложения.

Принцип "воюй или работай" не новый и был ранее озвучен президентом Украины. Шмигаль подчеркнул, что в условиях, когда страна борется за свое выживание, не может быть стоящих в стороне людей. Все граждане должны либо участвовать в защите государства на фронте, либо вносить свой вклад в экономический фронт – работать и обеспечивать бюджет, из которого финансируются закупки оружия и заработные платы военных.

Эта инициатива предусматривает также меры по возвращению украинцев из-за границы, чтобы они могли работать в Украине и платить налоги на поддержку военных усилий. Создание условий для таких возвратов станет важным шагом по увеличению количества рабочих мест и стабилизации экономики.

Внедрение принципа "воюй или работай" является ответом на значительные экономические потери, которые понесла Украина в результате войны. Этот принцип направлен на максимальное привлечение трудовых ресурсов к поддержке государства как через участие в военных действиях, так и через экономическую деятельность. Важно, чтобы эти меры были реализованы эффективно, ведь они могут значительно улучшить финансовое положение страны и обеспечить стабильную поддержку Вооруженных Сил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, доработанный правительственный законопроект по повышению налогов предусматривает рост ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление налога на прибыль для банков на уровне 50% и для финансовых компаний – до 25%. В то же время повышение НДС и ввод сбора на предметы роскоши было исключено из проекта.

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