"Восстановление может занять минимум неделю": в двух регионах Украины аварийные отключения света

В результате атаки дронами россияне повредили энергетическую инфраструктуру Сум и Лозовой (Харьковская область), часть региона осталась без света. Энергетики работают над восстановлением, однако на Харьковщине полное подключение может занять более недели.

О ситуации в Сумах пишет Министерство энергетики Украины. Основным ударом враг нацелился на объекты критической и промышленной инфраструктуры, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении.

Больше всего пострадала энергосистема областного центра и часть Сумского района, где тысячи абонентов остались без электроэнергии.

По информации Сумской ОГА, часть дронов удалось сбить силам ПВО, однако некоторые беспилотники достигли целей. В результате ударов поднялись пожары, а обломки одного из аппаратов ранили гражданского мужчину. Его оперативно госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Сумское облэнерго сообщило, что из-за атаки частично обесточены город Сумы и прилегающие районы. Энергетики сразу начали ремонтные работы и работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу энергосистемы. В облэнерго уверяют, что отключения временные, однако жителей призывают с пониманием относиться к ситуации и экономно использовать электроэнергию.

Ситуация в Лозовой

От ночной атаки пострадала и Лозовая на Харьковщине. Здесь после поражения объекта критической инфраструктуры без света осталось около 40 тысяч абонентов. Городские власти сообщили, что восстановление электроснабжения может длиться минимум неделю.

На заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности отметили: в первую очередь будут восстанавливать электроснабжение объектов критической инфраструктуры – больниц, водоснабжения и водоотведения. Для бытовых потребителей готовят графики веерных отключений, которые обещают обнародовать в ближайшее время.

Городской голова Сергей Зеленский добавил, что сейчас для обеспечения жизненно необходимых объектов используются альтернативные источники питания. Ремонтные бригады как в Сумах, так и в Лозовой работают без остановок. Специалисты обследуют масштабы разрушений, локализуют повреждения и постепенно подключают абонентов.

