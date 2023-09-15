В Украине значительно изменились цены: стоимость продуктов неожиданно снизилась 

В Украине годовая инфляция за год замедлилась с 11,3 до 8,6%. Такое снижение произошло за счет снижения стоимости овощей и фруктов нового урожая. Два месяца подряд происходит дефляция (то есть уровень цен снижается). Ситуация оказалась лучше, чем прогнозировал Национальный банк.

Как сообщают в пресс-службе НБУ, темпы роста цен были существенно ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2023 года. Скорее замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением сырых продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая. Темпы роста цен на сырые продукты питания стремительно снизились до 3,4% г/г.

Овощи подешевели на 25,7% г/г благодаря расширению предложения. В годовом исчислении снизились цены на овощи в потребительском наборе, а также некоторые фрукты и арбузы. Производство овощей и арбузов увеличилось благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов производства в отдельных регионах.

Видео дня

Подорожание алкогольных напитков притормозилось благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения. Также продолжалось замедление роста цен на транспортные услуги, учитывая более низкие, чем в прошлом году, цены на топливо в предыдущие месяцы.

Также важную роль в сдерживании инфляционного давления и улучшении ожиданий играли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться и дальше. Этому будут способствовать эффекты от лучших урожаев, фиксация отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также последовательная монетарная политика Национального банка. Инфляция в конце года, вероятно, будет ниже июльского прогноза НБУ, хотя потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за неделю заметно подорожали арбузы. Фермеры подняли стоимость ягоды в среднем на 42%. В ближайшее время это скажется и на розничных расценках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!