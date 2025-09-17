В Украине готовят механизм для взыскания репараций с России: где возьмут деньги

Выплата компенсаций украинцам, которые потеряли жилье, бизнес или имущество из-за российской агрессии, будет осуществляться из отдельного международного фонда. Его будут наполнять средствами от замороженных российских активов и экспорта российской нефти и газа.

Видео дня

Об этом после встречи с руководством Реестра убытков Украины заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Реальный механизм может быть запущен после декабрьского заседания.

Для репараций создадут фонд

"Сошлись на том, что для эффективной работы системы нужен отдельный международный компенсационный фонд. Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и от части доходов от экспорта российской нефти и газа", – подчеркнула глава правительства.

Свириденко отметила, что запуск реального механизма выплат пострадавшим станет возможным после подписания Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это должно произойти во время декабрьской Дипломатической конференции в в Гааге.

"Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма приобщались новые государства-участники. Россия должна заплатить за разрушения и вред, который она нанесла нашим людям и нашей стране", – резюмировала премьер.

Как действует Реестр убытков

Реестр убытков – это первый элемент международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Его запуск состоялся во время саммита Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023 года.

Со 2 апреля 2024 года реестр официально начал принимать заявления от граждан Украины, пострадавших от войны. Подача заявлений осуществляется исключительно через государственное приложение Дія, что делает процесс максимально простым и доступным. Сегодня граждане могут подать заявления в 11 категориях, среди которых:

вынужденное внутреннее перемещение;

смерть или пропажа без вести близкого члена семьи;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки или бесчеловечное обращение;

лишение свободы;

принудительный труд или служба;

повреждение или уничтожение жилого и нежилого имущества;

потеря доступа к недвижимому имуществу на временно оккупированных территориях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Еврокомиссии придерживаются позиции, согласно которой, замороженные российские активы нельзя возвращать Москве до тех пор, пока она не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб. Однако по этому вопросу есть "некоторые чувствительные моменты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!