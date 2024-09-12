В ответ на санкции Путин хочет ограничить вывоз из России урана, титана и никеля – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин придумал ответ на санкции, наложенные на РФ из-за начавшейся войны против Украины. И теперь кремлевский террорист шантажирует Запад, угрожая ограничить экспорт таких стратегических металлов как уран, титан и никель.

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Как пишет Forbes, об этом Путин заявил во время совещания с правительством 11 сентября. При этом российский лидер страны-агрессорки упомянул и другие стратегические виды сырья, поставки которых можно было бы уменьшить, в том числе природный газ.

Путин поручил своему правительству готовить ограничения на экспорт на мировые рынки востребованных в мире цветных металлов – урана, титана и никеля.

По его словам, такие меры должны стать ответом на западные санкции, запрещающие поставки ряда товаров в Россию.

"В общем если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать – я не говорю, что завтра нужно это сделать, – подумать и над определенными ограничениями поставки на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других" , – заявил Путин.

В эти другие стратегические виды сырья российский диктатор внес природный газ, золото и алмазы.

"Россия является лидером по запасам ряда стратегических видов сырья – по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может потерять значительную часть урановых доходов из-за новых санкций США, которые подталкивают Северную Америку к увеличению собственного производства урана. Администрация Джо Байдена внесла российский уран в список санкций, что вынудило США искать альтернативные источники после десятилетий спада внутреннего производства урана.

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