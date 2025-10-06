В Киеве и области могут возникнуть проблемы со светом: эксперт рассказал, к чему готовиться

В Украине ситуация в энергетике остается относительно стабильной, однако имеющийся дефицит электроэнергии покрывается импортом из стран ЕС – Словакии, Польши и Венгрии. Эксперты отмечают, что в Киеве и области возможны перебои со светом только в случае попаданий в соседние регионы или повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказал председатель совета украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев в комментарии СМИ. По его словам, ситуация находится под контролем, однако существуют регионы, как прифронтовые, так и в глубоком тылу, где электроснабжение остается нестабильным.

По словам эксперта, дефицит электроэнергии не является критическим, однако Украина регулярно вынуждена покрывать недостаток за счет импортных поставок. Отмечается, что это позволяет избежать массовых отключений, но создает высокую нагрузку на внутреннюю систему распределения.

Игнатьев отмечает, что в случае необходимости ограничения потребления в первую очередь коснутся крупного бизнеса, а не бытовых пользователей. Такие шаги позволяют обеспечить стабильное снабжение электроэнергии для населения даже во время пиковых нагрузок.

Крупный бизнес имеет большие возможности для компенсации дефицита благодаря собственной генерации. Речь идет о предприятиях и торговых центрах, которые оснащены:

солнечными электростанциями с накопителями энергии;

газопоршневыми установками;

мощными дизельными или бензиновыми генераторами.

Такие источники позволяют пережить часы ограничения без серьезных сбоев в работе. Например, как отметил Игнатьев, даже в его офисном центре периодически применяются ограничения потребления электроэнергии – это происходило еще весной 2025 года, когда дефицит был ощутимым, но контролируемым.

По столице и Киевской области эксперт отметил, что бытовые потребители пока не имеют оснований для паники. Однако существуют риски, связанные с возможными попаданиями в энергетическую инфраструктуру соседних областей или автоматическим срабатыванием систем защиты.

"Если, например, будет попадание в соседние с Киевом области, то столица и Киевская область гипотетически также могут на время остаться без стабильного электроснабжения", – отметил Игнатьев. Такие ситуации могут возникать из-за повреждения энергосетей, отключения подстанций или срабатывания автоматики на АЭС либо высоковольтных линиях.

В таком случае энергетикам необходимо определенное время для перезапуска систем и восстановления питания. Эксперт отмечает, что Украина входит в зимний сезон с осторожным оптимизмом. Запасов энергоресурсов пока хватает, импорт работает стабильно, а энергетики готовятся к повышенным нагрузкам.

"Будем надеяться, что электрической энергии и усилий наших энергетиков хватит для того, чтобы пройти зиму без ограничений для бытовых потребителей. Но бизнесу стоит подготовиться к возможным графикам ограничений", – подытожил Игнатьев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по Украине начали распространяться фейковые сообщения о якобы экстренных отключениях света, стилизованные под официальные сообщения, но на данный момент энергосистема стабильна и ограничений нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию исключительно на официальных страницах.

