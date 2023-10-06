В Кабмине рассчитали реальный прожиточный минимум и готовят реформу: Жолнович раскрыла планы

Реальный прожиточный минимум в Украине составляет более 6000 грн, т.е. в два с лишним раза больше установленной законом суммы (2589 грн в 2023 году). Но чтобы увеличить законный показатель и приблизить его к реальному, нужно отвязать от прожиточного минимума большое количество выплат.

Об этом рассказала министр соцполитики Украины Оксана Жолнович в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Вместо прожиточного минимума соцпомощь, по ее словам, хотят привязать к новому показателю – базовому доходу. А прожиточный минимум при этом останется величиной для других привязок, таких как штрафы.

Жолнович также раскрыла механизм, по которому будет рассчитываться этот базовый доход. Он будет составлять 100% или 70% от реального прожиточного минимума в зависимости от получателя.

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"Базовая величина для первого члена семьи составляет 100%..., потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды. Если есть семья из трех человек, то первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это человек с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это тоже 100%", – объяснила министр.

При этом, по ее словам, если после сопоставления базовых доходов для каждого члена семьи, получится, что домохозяйству все равно насчитали слишком мало, разницу покроют унифицированной социальной помощью.

Законопроект о введении базового дохода уже находится на стадии разработки, его планируют в скором времени вынести на рассмотрение Верховной Рады. По прогнозам Жолнович, если парламент примет решение быстро, вводить новую систему можно будет с июля 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине максимальную пенсию повысят на 2,6 тыс. грн с января 2024-го. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума. В результате максимальная пенсия составит 23 610 грн.

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