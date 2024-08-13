Украинцев ожидает значительный рост цен: НБУ назвал причины

Национальный банк Украины (НБУ) официально предупредил украинцев о грядущем росте потребительских цен. Среди причин ускорения инфляции – проблемы с электричеством и повышение зарплат.

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Об этом говорится в комментарии НБУ по уровню инфляции. "В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции", – заявили в Нацбанке и перечислили следующие причины:

увеличение издержек бизнеса на оплату труда;

рост расходов предприятий на электроэнергию;

повышение акцизов;

эффекты от девальвации гривны в предыдущие месяцы

Впрочем, в НБУ уверяют, что ценовой катастрофы не будет. "Инфляция будет оставаться умеренной в 2024 году. Этому будут способствовать меры Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка", – говорят в НБУ.

Факторы, влияющие на инфляцию

Основным фактором, способствовавшим ускорению инфляции, стало удорожание обработанных продуктов питания. Это связано с более высокими затратами на энергию, хранение продукции и оплату труда.

Кроме того, девальвация гривны способствовала дополнительному ценовому давлению. В частности, рост цен на молоко ускорился из-за жаркой погоды, а стоимость бананов выросла в условиях повышенного внешнего спроса. А косточковые фрукты, арбузы, яблоки и некоторые овощи борщового набора дешевели благодаря активизации продаж продукции из хранилищ и перебоев с снабжением электроэнергией.

Регулируемые цены и горючее

Рост административно регулируемых цен незначительно ускорился до 13,4% в годовом исчислении. Замедлилось удорожание табачных изделий, хотя цены на них остаются высокими. Кроме того, рост цен на фармацевтическую продукцию и медицинские товары несколько ускорился, возможно из-за курсового фактора.

Инфляционное давление удерживает мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения. Рост цен на горючее замедлился до 17,6%, что связано с эффектом базы сравнения из-за возврата налогообложения горючего до довоенного уровня в июле 2023 года, а также снижением спроса со стороны агропромышленного комплекса.

Прогноз на будущее

Рост базовой инфляции и цен на обработанные продовольственные товары продолжает набирать обороты, что может быть связано с ростом производственных затрат. Это особенно касается хлебобулочных и кондитерских изделий. Однако цены на непродовольственные товары и услуги также растут, хотя медленнее. В частности, дорожают услуги в сфере здравоохранения, транспорта и связи.

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны. Однако инфляция по прогнозу НБУ будет оставаться умеренной в течение 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за июль инфляция составила 0%, при этом в годовом исчислении она ускорилась до 5,4%. Нулевая инфляция в июле не является чем-то неожиданным. Обычно в этом месяце регистрируется дефляция или нулевая инфляция.

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