Украинцы могут бесплатно овладеть новой профессией: за чье обучение заплатит государство

В Украине расширена программа ваучеров на обучение – теперь граждане могут бесплатно освоить 156 профессий и специальностей. В обновленный перечень добавили новые направления, в частности агроинженерию, начальное образование, информационную безопасность, общественное здоровье, богословие и профессию деминера.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Если раньше выбор был ограничен, то теперь украинцы имеют доступ к 156 направлениям, в том числе 95 профессиям и 61 специальности.

Особое внимание государство уделило тем сферам, где наблюдается дефицит кадров. Среди новых и обновленных направлений – агроинженерия, начальное образование, информационная безопасность и измерительные технологии, общественное здоровье и богословие. А еще в перечень впервые добавили профессию деминера – это очень важная специальность для ветеранов, которые после службы смогут работать в сфере гуманитарного разминирования, помогая восстанавливать страну.

В 2025 году программой уже воспользовались более 17,5 тысяч украинцев, и наибольшим спросом пользуются направления медсестринство, психология, кулинария, социальная работа и вождение транспорта. Такие цифры свидетельствуют об актуальности программы и реальном интересе граждан к возможности переквалификации.

Кто может получить ваучер

лица в возрасте 45+ со стажем от 15 лет;

со стажем от 15 лет; ветераны и ветераны с инвалидностью , демобилизованные военные;

, демобилизованные военные; внутренне перемещенные лица ;

; граждане, получившие ранения, контузию или увечье в результате войны;

в результате войны; уволенные со службы в военных формированиях и силовых органах;

лица, которые находились в плену и были освобождены;

люди с инвалидностью трудоспособного возраста, если для них отсутствует подходящая работа.

Условия получения ваучера

сумма ваучера – до 30 280 грн, если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу оплачивает слушатель;

– до если стоимость обучения превышает эту сумму, разницу оплачивает слушатель; срок обработки заявки до 3 рабочих дней;

до результат обучения – диплом государственного образца.

Как подать заявку

онлайн:

заполнить форму на сайте;

заявка автоматически поступает в соответствующий центр занятости;

карьерный советник контактирует с заявителем и предоставляет дальнейшие инструкции;

офлайн: обратиться в ближайший центр занятости, получить консультацию и оформить заявление.

Важные моменты

если вы подали заявку, но не использовали ваучер – средства возвращать не нужно;

ВПЛ могут получить ваучер даже без работы, но только при условии, что для них нет подходящей вакансии;

лица, которые в течение последних 3 лет уже проходили переподготовку за счет государства – не могут получить новый ваучер;

безработные, зарегистрированные в центре занятости, получают обучение по другим программам службы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сейчас больше всего ищут разнорабочих, водителей, грузчиков и упаковщиков, и готовы платить за эти должности от 20 до 33 тысяч гривен. В то же время, пять лет назад зарплаты были значительно ниже – водителям предлагали около 17,5 тысячи гривен, а уборщицам только 7 тысяч.

