Украинцам возобновили выплату компенсаций за уничтоженное жилье: кто в первую очередь сможет получить средства

Украина получила 30 миллионов евро на продление программы компенсаций за уничтоженное жилье, что позволит профинансировать более 800 жилищных сертификатов. Программа направлена на восстановление жилищных условий для пострадавших от войны, в том числе участников боевых действий, многодетных семей и лиц с инвалидностью.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий. Программа реализуется через проект "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье".

Она призвана помочь гражданам, потерявшим жилье из-за войны, восстановить комфортные условия проживания. В июне 2023 Украина подписала кредитное соглашение с Банком развития Совета Европы на общую сумму 100 миллионов евро. Первый транш в размере 70 миллионов евро уже был использован для поддержки пострадавших, а второй транш – это продолжение этой программы.

Кто может получить компенсацию

Программа предусматривает приоритетное право на компенсацию определенным категориям граждан. А именно:

участники боевых действий и возвращающиеся с фронта защитники;

лица с инвалидностью;

многодетные семьи.

Эти группы имеют первоочередное право на получение жилищных сертификатов, предоставляющих возможность приобрести новое жилье.

Как использовать жилищный сертификат

Владельцы жилищных сертификатов получают уведомления через приложение Дія или личный кабинет на портале Дія. После этого они имеют:

выбрать новое жилье;

обратиться к нотариусу для заключения договора купли-продажи;

оформить сделку в течение 30 дней.

Финансирование уже перечислено на счета "Укрпочты", что обеспечивает быстрое и надежное исполнение сделок. На сегодняшний день в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено более 240 тысяч объектов недвижимости.

Из этих объектов более 1800 человек уже воспользовались жилищными сертификатами и приобрели новые дома. Программа остается актуальной, поскольку большое количество украинцев продолжает нуждаться в восстановлении своих утраченных домов.

Министерство развития общин и территорий отмечает, что сотрудничество с Банком развития Совета Европы будет продолжаться и в 2025 году. Это позволит помочь еще большему количеству пострадавших и обеспечить их достойными условиями жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа Восстановление в Украине теперь доступна как через приложение Действие, так и через ЦНАП, что значительно расширяет возможности для граждан. Равный доступ к услугам и прозрачность процесса гарантируют, что каждый украинский сможет получить компенсацию за поврежденное жилье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!