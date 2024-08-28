Украинцам усложнили пересечение границы: на каком пункте пропуска возможны очереди

На пункте пропуска "Шегини – Медика" на польско-украинской границе с 28 августа может замедлиться движение в направлении Польши. Причина – проведение ремонтных работ польской стороной.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что замедление движения может затронуть полосы для оформления:

грузовых транспортных средств;

автобусов.

"Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Шегини". Сегодня в 11.00 польская сторона приступила к ремонтным работам в пределах пункта пропуска "Медика. Сейчас работы производятся на грузовом направлении", – говорится в сообщении.

Отметим: пункт пропуска "Шегини – Медика" – не единственный, на котором в настоящее сремя проводятся ремонтные работы на границе с Польшей. Так:

На пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" они продлятся до 12 сентября.

Работы, среди прочего, ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд.

На пограничном переходе в Дорогуске ведется ремонт покрытия, в связи с чем возникли значительные затруднения с движением транспорта.

Ожидается, что ремонтные работы там продлятся до 14 ноября.

Украина модернизирует пограничную инфраструктуру

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Украина последовательно модернизирует пограничную инфраструктуру. В частности:

На границе с Польшей будет расширено автомобильное сообщение.

"В частности, будет открыт еще один пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", – рассказал премьер.

На границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза идет системное обновление пунктов пропуска.

По словам главы правительства, было принято решение о создании совместной украино-молдовской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. "Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, жителей некоторых стран обяжут заранее сообщать о намерении пересечь границу. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

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