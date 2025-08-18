Украинские беженцы в Британии остаются без жилья: сотни миллионов фунтов так и не дошли до людей

В Англии более 300 миллионов фунтов стерлингов, выделенных на жилье для украинских беженцев, остаются неиспользованными, тогда как тысячи семей рискуют оказаться без крыши над головой. Для Украины же критично, что все меньше мигрантов планируют возвращаться домой, что может стоить экономике до 7,8% ВВП ежегодно.

Видео дня

Одним из ключевых направлений помощи стало обеспечение жильем, ведь именно этот аспект является важнейшим для интеграции и стабильности жизни переселенцев.

Согласно ответам 150 местных советов на запросы издания, по состоянию на август 2025 года около 327 миллионов фунтов стерлингов, то есть треть из общего миллиардного бюджета, все еще находится на счетах. Это при том, что тысячи украинских семей ежедневно сталкиваются с риском бездомности.

Наибольшая доля средств, которые все же были использованы, пошла на оплату работы персонала и партнерских организаций. В то же время только 22 миллиона фунтов направлено на временное жилье и 15 миллионов фунтов – на поддержку аренды в частном секторе. Для многих украинцев именно последний вариант является наиболее приемлемым, однако на практике получить помощь чрезвычайно сложно из-за бюрократии. Основными препятствиями стали:

необходимость внесения высокого залога;

отсутствие знакомых или родственников, которые могли бы выступить гарантами;

языковой барьер, затрудняющий переговоры с арендодателями;

недостаточная осведомленность о возможностях использования выделенных советом средств.

Исследование Британского Красного Креста показало, что украинские беженцы более чем вдвое чаще, чем британцы, сталкиваются с риском бездомности. Только в 2025 году более 6400 украинских семей могут оказаться без постоянного жилья.

Многие переселенцы рассказывают, что даже при наличии государственных программ фактически остаются один на один со своими проблемами. Например, украинка Соломия Баранец, которая сейчас стажируется как юрист, поделилась, что ей пришлось самостоятельно искать жилье для семьи после десятков отказов арендодателей, а поддержка от городского совета была минимальной.

Подобный опыт имеют и другие украинцы, которые считают, что доступ к реальной помощи часто зависит не от политики государства, а от конкретного совета и даже района проживания. Представители украинских организаций в Великобритании призывают к большей прозрачности и контролю за расходами. Они предлагают:

установить целевые показатели расходов;

упростить доступ украинцев к средствам;

активнее привлекать местные советы к сотрудничеству с общественными инициативами.

Отдельным вызовом являются и долгосрочные последствия миграции для самой Украины. По последним опросам, только 43% украинских мигрантов рассматривают возможность возвращения на родину, тогда как в 2022 году таких было почти 75%.

Экономисты предостерегают, что украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если значительная часть выехавших граждан не вернется. Именно поэтому одна из главных задач государства – создать условия для возвращения: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше рассматривают возможность отмены программы "800+" для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка. Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питание и другие потребности детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!