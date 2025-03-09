Украинская газовая инфраструктура под прицелом: почему Россия атакует и чего пытается достичь

Россия атакует украинскую газовую инфраструктуру, в частности, наземную часть подготовки газа, потому что пытается возобновить транзит российского газа через Украину в Европу. Ожидается, что эти действия преследуют цель вновь поднять вопросы газовых поставок и возобновить переговоры с Украиной.

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Об этом рассказал эксочельщик НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. В последнее время РФ усилила удары по газовой инфраструктуре Украины, что явилось одной из основных тем для обсуждения в энергетическом секторе страны.

Одним из наиболее уязвимых мест является наземная инфраструктура подготовки газа, которая обеспечивает добычу и транспортировку этого ресурса для потребления в Украине и за ее пределами. Согласно мнению Коболева, такие действия Кремля могут преследовать стратегическую цель, в частности, возвращение российского газа в европейской энергетической политике и на переговорах о мире.

Он отметил, что это отвечает геополитическим интересам России, поскольку Кремль уже давно стремится вернуть себе статус главного поставщика газа в Европейский Союз, что значительно усиливает ее влияние на энергетическую политику Европы. "Ни для кого не секрет, что в Кремле очень унывают по статусу главного поставщика газа в ЕС. Поэтому они будут настаивать на включении этого вопроса в повестку дня мирных переговоров", – пишет Коболев.

С точки зрения Кремля усиление ударов по газовой инфраструктуре Украины может стать инструментом давления, чтобы заставить Украину согласиться на новые условия транзита российского газа через свою территорию. Однако это не единственная цель таких атак. По мнению Коболева, в ответ Украине необходимо иметь четко разработанные стратегии, которые не только защищали бы интересы государства в энергетической сфере, но и обеспечивали ее энергетическую независимость и безопасность на долгосрочную перспективу.

Этот вопрос приобретает еще большую актуальность, поскольку на фоне этих атак Россия продолжает активно продвигать тему возобновления "Северных потоков". Возобновление работы этих трубопроводов могло бы стать самым плохим сценарием для Украины в газовой сфере, ведь это привело бы к значительной зависимости от России в газовых поставках и уменьшению роли Украины как транзитной страны. Коболев подчеркивает, что уже сейчас ведутся разговоры о возобновлении "Северных потоков", что, по его словам, может подвергнуть угрозе интересы Украины в контексте энергетической безопасности.

Несмотря на все эти риски, ситуация в Украине не безнадежна. Коболев также отмечает, что "риск газовых блекаутов" уже прошел благодаря импорту газа и благоприятной погоде в марте, что позволило избежать серьезных проблем с газоснабжением. "Импорт газа и погода очень помогли, март оказался теплым, самый плохой период мы прошли", – отмечает он.

Однако несмотря на улучшение ситуации в краткосрочной перспективе, российские удары по газовой инфраструктуре продолжают ставить серьезные вызовы для энергетической безопасности Украины. В частности, 7 марта Россия совершила уже семнадцатую комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры группы "Нефтегаз". В результате этих атак были повреждены важные производственные мощности, непосредственно влияющие на добычу газа в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страна-террорист не перестает обстреливать украинские города. Вечером 8 марта россияне атаковали критическую, в том числе газовую инфраструктуру Запорожья.

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