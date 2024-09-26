Украина скоро начнет получать деньги за счет РФ: Politico раскрыло детали

Мир заморозил российские активы на сумму около 280 миллиардов долларов, и страны G7 уже согласовали план использования доходов от этих активов для финансирования Украины. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит первые средства для поддержки армии и восстановления.

Видео дня

Об этом пишет Politico. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие страны мира ввели жесткие санкции против российского государства и его компаний, что привело к замораживанию значительных активов.

Идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины беспрецедентна и вызвала много споров среди западных стран. Главная причина – опасение глобальных последствий такого шага. Если российские активы будут конфискованы, это может создать опасный прецедент для международной финансовой системы.

Страны и компании могут начать терять доверие к западным финансовым институтам, опасаясь, что их активы могут быть также заморожены или конфискованы в случае конфликтов или санкций. Однако в контексте войны в Украине многие лидеры западных государств начали пересматривать свою позицию, ведь потребность в поддержке Украины растет с каждым днем.

Одним из ключевых игроков по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины является министр финансов Канады Христя Фриланд. Она активно лоббировала этот план в рамках стран G7 (Канада, США, Япония и другие крупные экономики). По словам Фриланда, она убеждена, что в ближайшие месяцы Украина начнет получать деньги от замороженных российских активов для поддержки армии и восстановления экономики.

Фриланд отмечает, что технические детали еще не согласуются, но общий план уже на стадии реализации. Важным этапом стало согласование G7 плана использования доходов от замороженных активов для предоставления Украине ссуды в размере 50 миллиардов долларов. Это решение стало важным шагом в международной поддержке Украины, что продолжает сопротивляться агрессии России.

Для Христи Фриланд война в Украине носит личный характер. У нее украинское происхождение и она работала журналисткой в Украине во время распада Советского Союза. Поэтому он чувствует глубокую ответственность за судьбу Украины и делает все возможное, чтобы мобилизовать международную поддержку. За время своего пребывания в должности министра финансов Канады она активно работала над вопросами санкций и ареста российских активов, поддерживая Украину как финансово, так и дипломатично.

Канада является одним из самых активных поклонников Украины на международной арене. Она оказывала финансовую помощь, передавала военную технику и даже арестовала российский грузовой самолет Ан-124, припаркованный на взлетном поле Торонто. По словам Фриланда, Канада является лидером среди стран, когда дело касается военной и финансовой помощи Украине в пересчете на душу населения.

Несмотря на то, что конкретные шаги по полной конфискации замороженных российских активов еще не приняты, план использования прибыли от этих средств уже близится к реализации. Страны G7 согласовали, что прибыль от замороженных активов будет использована для предоставления Украине займа в 50 миллиардов долларов. Это позволит Украине покрыть часть военных расходов и восстановить инфраструктуру, разрушенную войной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Соединенные Штаты встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой встречи стало использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!