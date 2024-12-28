Украина прекратит транзит российского газа: Зеленскому угрожают обстрелами газовой сети и остановкой поставок тока из Словакии

Украине грозят прекращением импорта электроэнергии из Словакии, а также обстрелами собственной газовой сети в случае, если не будет продлено соглашение о транзите газа из РФ после 1 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит транзиту российского газа, выгодного военной машине Кремля, через Украину после окончания текущего соглашения

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Принимая решение, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600 км газопроводной системы страны. Эта сеть, одна из крупнейших в мире, была защищена от атак в течение последних трех лет, поскольку через нее проходил российский газ. Если это прекратится, система может стать мишенью, как это произошло с хранилищами газа и источниками питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой.

"Вопрос рисков для украинской инфраструктуры звучит в дипломатических дискуссиях", – сказал Кристиан Эгенгофер, старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе. "Это может стать спасением для Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита".

И для Путина, и для Фицо самым выгодным вариантом было бы, чтобы европейские покупатели продолжали покупать газ напрямую у "Газпрома". Тогда Россия останется на рынке ЕС без необходимости делиться доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных транзитных расходах, говорят люди, знающие переговоры, пожелавшие остаться неизвестными. Министерство иностранных дел Украины заявило в пятницу, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать соглашение в последнюю минуту.

До войны исполнительная ветвь Европейского Союза помогала заключать транзитные соглашения между Киевом и Москвой. Теперь, из-за усилий блока диверсифицировать источники энергии от Москвы и расширить возобновляемые источники энергии, Европейская комиссия остается в стороне от переговоров. В то же время он подчеркнул, что альтернативные источники доступны, а уровень запасов газа в регионе высок.

В феврале исполнительный орган ЕС обнародует план дальнейшего отказа от российского ископаемого топлива, которое, по его словам, Кремль превратил в политическое оружие. Его реализация зависит от государств-членов: кроме трубопроводных потоков в Словакию и Венгрию, российский сжиженный газ также транспортируется в порты Франции, Бельгии и Испании.

Прекращение поставок газа через Украину окажет "незначительное" влияние на европейские цены на газ, заявила Комиссия в начале этого месяца, отметив, что рынки уже оценили конец транзитного соглашения. После встречи с Путиным в минувшее воскресенье Фицо заявил, что Россия готова продолжать поставлять газ на Запад через Украину, но это будет "практически невозможно" после 1 января, учитывая позицию Киева.

В ответ Зеленский заявил, что предложил Фицо компенсировать дополнительные расходы, которые Словакия получит в случае прекращения транзита российского газа. По его словам, он также сказал, что готов разрешить поставки нероссийского топлива, если Европейская комиссия сделает соответствующий запрос – предложение, которое, по его словам, словацкий лидер отклонил.

Разрешение дальнейшего транзита российского газа через Украину также подорвет сообщение о том, что ЕС больше не может вести бизнес, как всегда, с путинской Россией, сказал Бенджамин Л. Шмитт, старший научный сотрудник исследовательского центра CEPA и Центра энергетики Клейнмана Университета Пенсильвании.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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